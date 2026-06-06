Kenia Os Peso Pluma y Kenia Os terminaron: confirman su ruptura después de un año de noviazgo Kenia Os y Peso Pluma emitieron un comunicado de prensa para confirmar que terminaron su noviazgo, luego de varios días de especulaciones sobre su relación.



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Video Kenia Os así responde cuando le mencionan a Peso Pluma en medio de rumores sobre separación

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura después de más de un año juntos, luego de varios días de especulaciones sobre su relación.

La mañana de este 6 de junio, a través de las redes sociales, los cantantes emitieron un comunicado de prensa en conjunto para poner fin a las especulaciones y dar a conocer su decisión.

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“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

Kenia y ‘La Doble P’ dejaron claro que no hablarán de su ruptura: “Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”.

“Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”, finalizaron en su mensaje.

Las especulaciones sobre su ruptura comenzaron a finales de mayo, cuando a Kenia Os y Peso Pluma se les vio llorar en sus respectivos conciertos.

La historia de amor de Kenia Os y Peso Pluma

A mediados de 2024, los cantantes coincidieron durante la grabación del videoclip de “Tommy & Pamela”. Aunque en ese momento solo era una colaboración profesional, la química entre ellos fue evidente desde el inicio y rápidamente encendió rumores entre sus seguidores.

Según la propia Kenia, desde ese primer encuentro existía atracción, pero ambos decidieron mantener las cosas en el terreno profesional, sobre todo porque el cantante tenía entonces otra relación.

Fue hasta inicios de 2025 cuando comenzaron a surgir los primeros indicios de un romance al ser captada en diversos eventos juntos.

Peso Pluma y Kenia hicieron público su noviazgo en febrero de 2025, al confirmarlo con apariciones juntos y muestras de cariño en redes sociales.

A lo largo de este 2026, hubo rumores de que los cantantes pasaban por crisis de pareja, pues había menos interacción entre ellos en redes sociales.

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Los rumores aumentaron tras momentos de quiebre de Kenia Os en conciertos, donde no pudo contener el llanto, lo desató especulaciones sobre problemas en su relación. Incluso, recientemente Peso pluma también lloró en uno de sus conciertos.