8 películas de Netflix para llorar de verdad: te ayudarán a sacar el sentimiento

All the Bright Places

‘All the Bright Places’, también conocida como ‘Violet & Finch’ por el título del libro en el que está basada, es una película de romance adolescente en el que dos estudiantes de preparatoria se enamoran mientras lidian con sus problemas personales.

La película no solo es una historia de amor, pues también plantea los padecimientos mentales con uno de los protagonistas.

Pieces of a Woman

‘Pieces of Woman’ cuenta la historia de una mujer que vive un duelo durante un año después de perder a su hijo durante el parto y todos los cambios en su vida después de la tragedia. La protagonista Vanessa Kirby estuvo nominada al Oscar por su actuación.

The Lovely Bones

To The Bone

‘To The Bone' es una película de 2017 protagonizada por Lily Collins que cuenta la historia de Ellen, una joven de 20 años que está en un programa de recuperación de trastornos alimenticios.

Irreplaceable You

Abbie inicia la búsqueda de una nueva pareja para Sam, pero el tiempo se agota y, para él, no hay otra mujer igual a ella.

Five Feet Apart

‘Five Feet Apart’ cuenta la historia de dos adolescentes, Stella Grant y Will Newman, quienes tienen una enfermedad genética conocida como fibrosis quística. Por lo tanto, pasan gran parte de su tiempo en el hospital y llevan una vida limitada hasta que se conocen.

Setella y Will tienen una química instantánea, pero deben seguir una norma que les impide acercarse a más de cinco pies, pero entre más se conocen es inevitable romper las reglas.