Paty Manterola lleva días inmovilizada por problema de salud: "No puedo hacer nada”

Patricia Manterola reportó en sus redes sociales que lleva tres días inmovilizada a causa de fuertes dolores en la espalda baja.

La actriz de ‘Renta congelada’ (serie que puedes ver en ViX) aseguró en sus historias de Instagram que desde entonces no se ha podido levantar de su cama, lo que le ha hecho pensar que presenta un problema en su columna.

“¿Qué creen? Hoy sería mi tercer día en cama. Me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama. Yo creo que tengo un disco (mal). Hoy de plano voy a tener que ir al doctor a que me revisen porque de plano no me puedo mover, de plano no puedo hacer nada”, reveló el pasado 17 de enero.

La actriz presenta fuertes dolores en la espalda baja que la tienen inmovilizada. Imagen Patricia Manterola / Instagram



“Ahorita estoy con calor y me he estado poniendo pomadas… No saben la cantidad de menjurjes que me he estado poniendo para ver si mejora el dolor, pero yo creo que sí se me movió algún disco o algo”, agregó la también cantante.

¿Qué le pasó a Paty Manterola?

Aunque la integrante del grupo GB5 (antes Garibaldi) no ha dado a conocer qué fue lo que le pasó, en las últimas horas compartió imágenes de la resonancia magnética que le realizaron para determinar si es verdad que tiene un lastimado un disco en la espalda.

La cantante compartió imágenes de su posible tratamiento. Imagen Patricia Manterola / Instagram



Además, Paty Manterola compartió imágenes del posible tratamiento que seguirá para “relajar” los músculos y dejó entrever que seguirá utilizando terapias de calor.

“Gracias por estar a mi lado siempre, en las buenas y en las no tanto”, expresó la intérprete de 51 en agradecimiento a su esposo Forrest Kolb, quien ha estado a su lado todos esto días, según expuso en un video de Instagram.