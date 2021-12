Patricia Manterola presumió su figura con un ceñido vestido de sirena a sus 49 años

La famosa es una de las actrices más queridas en el medio artístico, saltó a la fama cuando se integró al grupo de pop Garibaldi. Se ha ganado el corazón del público gracias a su belleza, personalidad e increíble estilo, como continuamente se lo recuerdan sus fans.

Patricia Manterola sabe cómo lucir vestidos ajustados

La mexicana suele compartir fotografías de sus rutinas de ejercicio y los platillos que consume, dejándo claro que se esfuerza por matener dicha figura. Asimismo, no le teme a los 'outfits' entallados, en su Instagram comparte constantemente sus 'looks' en vestidos, bikinis y 'crop tops'.

Es por ello, que sus seguidores ya la consideran un ícono en la moda por us "buen gusto", "elegancia" y "juventud eterna".

El vestido de corte sirena que "enamoró" a sus fans

En una de sus más recientes publicaciones, Patricia Manterola compartió una fotografía en la que se deja ver con un vestido negro de corte sirena que, con unos detalles dorados, realza su figura y elegancia.

La famosa contó la anécdota detrás de tan hermoso 'look'; al llegar del evento no tenía quién le bajara el cierre de su vestido, "te vuelves contorsionista", bromeó con sus seguidores.



La publicación ya cuenta con miles de 'me gusta' y cientos de comentarios en los cuales le dejan saber lo mucho que la aprecian y lo bien que luce a sus 49 años.

“Tú cada día más guapa”, “Poderosa”, “Eres una Belleza de los pies a la cabeza”, “Eres demasiado guapa y tu forma de ser y ver la vida te hace aún más un buen ser humano. Espero y pases un buen fin de semana. Abrazo y un beso”, entre otros.

Dio un poderoso mensaje en sus publicaciones

La intérprete de ‘La ventanita’ y ‘Ojos negros’, en sus otras publicaciones, compartió diferentes textos muy emotivos. El primero iba dirigido a personas a quienes les rompieron el corazón, haciéndoles saber que lo más importante es el amor propio.

Mientras que con el segundo motivó a sus más de un millón trescientos mil seguidores a no darse por vencidos y trabajar por conseguir sus metas, así como no hacer caso a personas que les digan lo contrario, tener buenos valores.

"La gente podrá decir muchas cosas de ti, algunas totalmente falsas, pero eso no te define. No importa la situación por la que estes pasando, apégate a tus valores, ellos siempre te mostrarán el camino correcto. Pasito a pasito subiendo las escaleras en lugar de tomar el ascensor, podrás caminar con la cabeza mirando siempre hacia arriba, hacia el cielo, sin importar, que los que te ven por detrás o desde abajo, seguramente estarán hablando a tus espaldas. Yo le agradezco a Dios y a mi familia haberme educado con valores sólidos de amor, respeto, honestidad, trabajo, bondad, gratitud y empatía que me han ayudado a subir pasito a pasito y con la frente en alto las escaleras de la vida. Para mi eso es lo que realmente significa el éxito. Para ti, ¿Qué significa el éxito? ¡Cuéntame! Te leo”.



¿Te gustó el vestido de Paty Manterola?