"Buen viaje de regreso a casa": muere la abuela de Paty Manterola a los 101 años

A las pocas semanas después de que su padre murió, Paty Manterola contó que uno de sus tres hijos le dio el mejor de los consuelos ante un momento así. "De repente, uno de mis hijos me dice: 'Mami, pero no estés triste. 'Tito' ya no está tan lejos como estaba'. (Él ) vivía en Cuernavaca, nosotros, en Estados Unidos. 'Tito' ya no está allá hasta Cuernavaca, ahora está aquí con nosotros porque ya es luz, ya está aquí'. Entonces, con esas palabras de mi hijo, dije: 'Tienes toda la razón, ya está aquí'", comentó la actriz en 'De primera mano' por aquellas fechas.