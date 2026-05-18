Accidentes de famosos Participante de ‘Survivor’ es amputado de la pierna durante accidente: suspenden el ‘reality show’ Stavros Floros, uno de los concursantes del programa, fue golpeado por una embarcación, lo que le ocasionó graves heridas.



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Stavros Floros, participante de ‘Survivor Greece’, resultó víctima de un grave accidente en República Dominicana, donde se estaba grabando el programa.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el apicultor, de 21 años, se encontraba practicando pesca submarina durante un descanso del rodaje del ‘reality show’, el domingo 10 de mayo, cuando una embarcación turística que pasaba por la zona lo golpeó mientras estaba en el agua.

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Por su parte, Toronto Sun indica que la hélice de la nave amputó al joven parcialmente la pierna izquierda, por debajo de la rodilla, y le causó un traumatismo importante en el tobillo derecho.

¿Cómo se encuentra el participante de ‘Survivor’ herido?

En un comunicado inicial, AcunMedya, productora de la emisión, dio a conocer que Stavros Floros recibió atención urgente tras lo ocurrido.

“Desde el primer momento hubo respuesta inmediata para brindar asistencia y trasladar de manera segura al concursante herido”, afirmaron.

Aseveraron, además, que las autoridades portuarias competentes ya estaban investigando “las causas del incidente para determinar completamente las circunstancias”.

Por su parte, el 11 de mayo, Skai TV anunció que hasta que se averigüe “a fondo” por qué sucedió el percance, “se suspende” la transmisión del espectáculo de telerrealidad.

La cadena aseguró que “contribuirá en todo lo posible a su tratamiento, así como a cualquier hospitalización y atención de rehabilitación que requiera”.

Un día más tarde, el martes 12, ‘Survivor’ compartió, por medio de Facebook, que Stavros ya estaba “fuera de peligro”.

“Se encuentra ingresado en la (Unidad de Cuidados Intensivos) UCI y ha recuperado por completo el conocimiento, mientras se evalúa la posibilidad de trasladarlo en avión a un centro especializado en los Estados Unidos tan pronto como su estado lo permita”, expresaron.