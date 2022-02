Conoce a los famosos que le robaron el corazón a Rihanna: cantantes, millonarios y más

Rihanna es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial; ha demostrado ser una gran intérprete por exitosas canciones como: ‘Umbrella’, ‘Stay’, ‘Diamonds’, ‘Work’ y ‘Love on the Brain’, por mencionar algunas.

A lo largo de su trayectoria musical y actoral, ha logrado ganarse el corazón y admiración de millones de fans en todo el mundo por su talento, belleza y carisma, prueba de ello fue la respuesta positiva y emocionante ante el anuncio de su embarazo.

Este lunes 31 de enero, se confirmó que la famosa cantante y empresaria espera a su primer bebé con el rapero A$AP Rocky, con quien ha mantenido una relación desde el 2020.

Rihanna y A$AP Rocky

La pareja se conoció durante una presentación para los MTV Video Music Awards en 2012, un año después la actriz de 33 años lo invitó como telonero en su Tour Mundial Diamonds.

En 2019, se les vio juntos en la alfombra roja de los British Fashion Awards y, en enero de 2020, acudieron al concierto benéfico Yams Day, pero fue hasta noviembre que oficialmente comenzó su historia de amor.

"Es el amor de mi vida, mi chica. Todo en la vida es mejor, mucho mejor cuando has encontrado a la persona definitiva. Ella sola equivaldría a un millón de las anteriores. Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva", dijo el cantante en una entrevista para la revista ‘GQ’ (2021).



Ambos han protagonizado las alfombras rojas como amantes de la moda.

Por ejemplo, en la Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion, usaron un ‘matching outfits’ de pies a cabeza; Rihanna un atuendo en color negro y el rapero en diferentes colores.

Chris Brown y Rihanna

El cantante de ‘Loyal’ y ‘Riri’ se conocieron en 2005, cuando ambos eran adolescentes; ella tenía sólo 17 años, mientras que Chris 16.

En 2008, Rihanna le contó a la revista ‘Elle’ que estaban en una “relación estrecha”.

"Siempre hemos sido amigos, pero ahora tenemos una relación muy estrecha", reveló la cantante.



Si bien todo cambió en la noche de los Grammy 2009, cuando Chris Brown golpeó a Rihanna y la mandó al hospital.

Chris fue condenado a cinco años de libertad condicional y a 180 días de servicios a la comunidad, aun así la pareja volvió a darse una oportunidad en el año 2012.

Ese mismo año, Rihanna, en una entrevista con Oprah Winfrey, habló al respecto y admitió que fue algo “humillante”.

"Pasó. Me pasó a mí y lo peor es que me pasó a mí delante de todo el mundo. Esto no es fácil. Fue avergonzante, humillante, doloroso. Yo perdí a mi mejor amigo, fue como si todo lo que tenía se perdiera en una noche y no lo pudiera controlar. Era raro estar con él en la misma habitación porque, mientras me sentía enfadada y dolida, también sentía que él había cometido ese error porque necesitaba ayuda", expresó la cantante.

Drake y Rihanna

De acuerdo a ‘Vogue US’, se conocieron en mayo de 2009 jugando boliche en el Lucky Strike de Nueva York, donde fueron captados meses después de que Rihanna terminara su relación con Chris Brown.

En octubre de 2010, realizaron su primera colaboración juntos llamada ‘What´s my name?’, en el video, ambos aparecen con una actitud romántica y tomando vino.

En 2013, a través de una entrevista para Ellen DeGeneres, el rapero confesó que sí tuvo un romance con Rihanna.

“Es una gran chica, tuvimos nuestro momento”, dijo Drake.



Sin embargo, la cantante reveló en el 2016 para ‘Variety’, que su última relación había sido Chris Brown.

En 2018, reveló que ella y Drake ya no eran amigos.

"No tenemos una amistad ahora, pero tampoco somos enemigos. Es lo que es", dijo la cantante a Vogue.

Matt Kemp

Fue en 2010, cuando salieron a la luz unas fotografías de la pareja en México, en sus vacaciones de año nuevo y luego en un partido de la NBA.

En abril del mismo año, la actriz de ‘Ocean's Eight’ (2018) dijo al show radiofónico de Ryan Seacrest, que estaban en una relación.

“Es mi novio”, dijo de manera directa al programa de radio.



Y explicó que se lo estaban tomando con tranquilidad y que iban poco a poco.

. “Es algo nuevo, divertido. No quiero nada loco que me robe la energía y el tiempo, en el mal sentido” comentó.



Su relación terminó en diciembre.

Hassan Jameel

En 2017, Rihanna comenzó una relación con el multimillonario saudí, posterior a que él se separara de su mujer, la crítica de arte, Lina Lazaar.

El 10 de junio de 2019, la también diseñadora de moda habló por primera vez para la revista ‘Interview Magazine’ sobre su amorío.

“Sí, tengo una nueva relación, y me importa mucho. Al igual que fomento mis negocios, también necesito nutrir este apartado personal. Ahora me estoy tomando un par de días libres, algo nuevo para mí”, reveló.