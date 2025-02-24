Osvaldo Benavides aparece con la mitad del rostro deformado: esto le pasó

Video Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video

Osvaldo Benavides apareció con la mitad del rostro deformado en sus redes sociales.

A través de un video que compartió en Instagram, el actor documento que por la aparente picadura de una abeja, el lado derecho de su cara se había inflamado severamente.

“Hubieran visto cómo quedó… la pobre”, escribió el intérprete de 45 años junto al emoji de una abeja.

Osvaldo Benavides apareció así en redes sociales. Imagen Osvaldo Benavides / Instagram

Lo que se sabe de su salud tras picadura de abeja

Aunque el inolvidable 'Nandito', de María la del barrio, no compartió detalles sobre el percance que sufrió ni los que serían los pasos a seguir para su completa recuperación y desinflamación del rostro, en su cuenta de TikTok reflexionó: “Buenos días… La belleza está dentro, amix”.

Osvaldo Benavides tampoco ofreció detalles sobre si recibió atención médica tras el piquete. Sin embargo, sus seguidores optaron por desearle pronta recuperación y hasta le compartieron algunos remedios caseros para aliviar más rápido la inflación por la picadura de una abeja.

De acuerdo con Mayo Clinic, las picaduras de abeja pueden producir diferentes reacciones, que van desde dolor hasta molestias temporales hasta una reacción alérgica grave.