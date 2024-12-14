Mauricio Mejía

Actor de 'Cuidado con el Ángel' reaparece con "cara de espanto": esto le pasó

Mauricio Mejía preocupó a sus seguidores al aparecer en redes sociales con el rostro deformado por la inflamación.

Video Mauricio Mejía denuncia que estafadores se hacen pasar por él para seducir mujeres con llamadas falsas

Mauricio Mejía se sometió a un procedimiento para trasplantarse cabello y pocos días después su rostro se inflamó, a tal grado que ni él mismo se reconocía.

"Se los prometo que soy yo", dijo entre risas al dejarse ver con la cara deforme.

El actor de 'Los Exitosos Pérez', telenovela que puedes ver en ViX, viajó a Tijuana y compartió día a día cómo iba evolucionando su cuero cabelludo, pero también cómo su rostro se transformó.

"Este es el día dos y de verdad no sé qué me pasó", dijo con humor al verse en la cámara.

"Día tres… ¿qué parezco? Soy totalmente otra persona. Yo me encuentro a mi mismo y digo '¡Hola, mucho gusto!'", compartió sorprendido.

Mauricio Mejía día 1, 2 y 3.
Imagen Mauricio Mejía/Instagram

Sin embargo, fue hasta el cuarto día que comenzó a retomar su figura y dejó ver cómo poco a poco le crecía el cabello.

Su video provocó conmoción entre sus seguidores, incluso, un usuario le preguntó "¿Cómo saliste a sí a la calle, ¡estabas de espanto!", Mejía no dudó en responder: "Seguridad mi amor".

Mauricio Mejía.
Imagen Mauricio Mejía/Instagram

¿Mauricio Mejía dejó la actuación?

El actor fue parte de exitosas telenovelas como 'Cuidado con el Ángel', que también puedes ver en ViX, 'Corazón Indomable', 'Ni Contigo, Ni Sin Ti', entre otras.

Desde hace unos años se ha dedicado al maquillaje y estilismo.

En 2020 se casó con Enrique Guzmán y vive en Miami.

