Familiares del cantante Óscar Maydon habrían sido víctimas de ataque armado: lo que se sabe

De acuerdo con reportes, el domicilio en el que se encontraban la mamá y el padrastro del intérprete de corridos presuntamente fue baleado. Al momento, el artista mexicano no se ha pronunciado.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere el cantante Paul Flores: revelan imágenes de cómo sujetos lo seguían antes de quitarle la vida

El domicilio de miembros de la familia del cantante de corridos Óscar Maydon alegadamente fue atacado a balazos, de acuerdo con reportes de La Voz de la Frontera y Zeta Tijuana.

Según dichos medios de comunicación, la residencia se encuentra en el municipio de San Felipe, en Baja California, México.

Citando al “parte policíaco” se dio a conocer que el atentado ocurrió a las 21 horas (tiempo local) de este lunes 19 de mayo.

Presuntamente, se notificaron al número de emergencias detonaciones de arma de fuego en contra de una casa en el rancho ‘Las Malvinas’.

Al arribo de los agentes de la Policía Municipal, “se entrevistaron” con los habitantes, quienes señalaron que se encontraban en el comedor” cuando “observaron que llegó un automóvil”.

Presuntamente, el coche “se estacionó y comenzó a realizar disparos” hacia la vivienda, “para posteriormente huir del sitio con rumbo desconocido”.

Los elementos de seguridad realizaron una inspección en el lugar, donde observaron daños en el interior y exterior, puntualmente en la pared y ventanas.

“Se confirmó que las víctimas del ataque son la madre y el padrastro de Óscar Maydon, quienes no resultaron lesionados”, se expone.

Supuestamente, la Fiscalía estatal lleva ya investigaciones para dar con los responsables del crimen pues siguen prófugos.

Por su parte, la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, aseveró que “la familia agradeció el apoyo recibido y pidió privacidad, mientras la comunidad exige justicia”.

'Chamonic' reportó detalles del ataque a la familia de Óscar Maydon.
Imagen 'Chamonic'/Instagram

Óscar Maydon guarda hermetismo

Entre tanto, Óscar Maydon sigue sin pronunciarse sobre la agresión que presumiblemente recibieron sus seres queridos.

En sus historias de Instagram, la tarde de ayer el intérprete de ‘Fin de semana’ subió videos del incidente automovilístico que tuvieron entre los miembros de su propio equipo de trabajo.

Milenio pormenorizó que él actualmente se encuentra en Monterrey, Nuevo León, donde sucedió el choque, debido a compromisos profesionales.

