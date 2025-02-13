¿Olivia Collins vincula a Imelda Tuñón con la muerte de Julián Figueroa?: "Estuvo muy raro"

Video Maribel Guardia reacciona a supuestas intimidaciones que recibe su exnuera: ¿se las manda ella?

En medio de la polémica sobre la denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de Imelda Tuñón por presunta violencia familia, han surgido especulaciones que señalan que la joven de 33 años habría tenido que ver con la muerte de su esposo, Julián Figueroa.

Imelda se defendió a principios de febrero y puso un alto a los rumores.

"Le hicieron un dictamen al fallecer y lo pueden consultar, el acta de defunción dice el motivo de la muerte, el motivo es el infarto miocardio (…) Quien esté especulando otra cosa, no sólo le está faltando el respeto a Julián, sino me está faltando el respeto a mí porque le está faltando el respeto a mi hijo José Julián", dijo en un 'en vivo'.

¿Olivia Collins vincula a Imelda con la muerte de Julián Figueroa?

La actriz fue cuestionada sobre los rumores que señalan que Imelda estuvo implicada en la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián y, aunque no dio detalles, confesó que sí cree lo que se rumora.

"¿Tú crees eso?", pregunta un reportero. "Sí", respondió. "¿Tuvo que ver con la muerte de Julián?", agrega otra reportera. " Es un tema difícil amigos, pero es algo muy delicado", explica a los medios de comunicación, como Mezcal Entertainment.

Incluso, una de las periodistas señaló que se "ha hablado de envenenamiento". "Es algo muy delicado", reiteró Collins.

Aunque se sabe de manera oficial que la causa de muerte fue un paro al miocardio, Olivia Collins pone en duda lo que sucedió antes.

"Así es (murió de un paro cardíaco). Lo demás, que pasó atrás, estuvo muy raro nada más, muy raro", señaló.

La actriz también dijo que Imelda " siempre fue un problema" para la familia de Maribel por sus supuestas adicciones, pues los amigos de Julián Figueroa han mostrado su total apoyo a la costarricense, incluso aseveran que Tuñón lo inducía a las drogas y el alcohol.

"Imelda siempre ha sido un problema, siempre. Imelda no ayudó a Julián, pues no le convenía que él estuviera bien, nada más puedo decir eso", apuntó.

Collins también afirmó haber sido testigo del mal estado de Imelda y aseguró que Guardia no pretende quedarse con José Julián.

"Maribel quiere que se rehabilite, que sea una mamá sana, porque sí corre peligro el bebé con una persona que tiene ese tipo de adicciones, entonces es inconsciente, muy inconsciente".

"Maribel es una excelente persona, nunca le haría daño a José Julián, ni a Imelda, esto está pasando desde hace mucho tiempo, y mi amiga no había querido hacerlo porque no se atrevía, pero hubo situaciones tan complicadas y difíciles que lo tuvo que hacer", añadió.

Olivia Collins dice que Imelda Tuñón es una "malagradecida"

La actriz señaló que Imelda Tuñón irrespetó el hogar de Maribel Guardia.

" Malagradecida, totalmente malagradecida, muy desagradable", dijo a la prensa en una alfombra roja, reportó Berenice Ortiz.

"Es como una niñita que no ha entendido que hay que crecer, que hay que evolucionar, que hay que tener responsabilidades, no puedes vivir de a gratis, no puedes estar en una casa que no es tuya y que le faltes al respeto a tu hijo José Julián y a las personas que viven ahí, es una inconsciencia absoluta", sentenció.