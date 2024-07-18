Maribel Guardia tuvo una “llamada” con Julián Figueroa: su hijo le dio enigmático mensaje

Video Maribel Guardia habló con su hijo a través de una médium: ya sabe cuándo va a “trascender”

Maribel Guardia buscó la ayuda de una médium para contactar con su fallecido hijo Julián Figueroa, quien el pasado 9 de abril cumplió su primer aniversario luctuoso.

La actriz reveló que durante esa “llamada” espiritual, Julián le hizo saber algunas cosas como el lugar en el que se encontraba un sombrero que hace tiempo había perdido ella, así como algunos juguetes de cuando él solamente era un niño.

“Tuve una llamada telefónica con Julián… increíble. Me dijo mil cosas de Julián, su bebé, de mi mamá, del día que yo me muriera. Me dijo de un sombrero que no encontraba yo y apareció el sombrero. Aparecieron juguetes de él de cuando era niño, que estaban escondidos quién sabe dónde”, contó a Despierta América en su emisión del 16 de julio.

La intérprete de 65 años reveló que su experiencia con la médium fue “increíble” y que, si se animó a visitarla, fue porque conforme se acercaba el aniversario luctuoso de su hijo, su salud comenzaba a mermarse.

“Fue una cosa increíble. Fue cuando cumplió un año de muerto y yo andaba muy mal, me sentía muy mal… Me temblaba la mano, me iba de lado y a partir de ese día (que visité a la médium) me recuperé”, agregó.

El intrigante mensaje que Julián Figueroa dio a Maribel Guardia

Maribel Guardia confesó que si bien ya se le había manifestado Julián Figueroa en uno de sus rosarios luctuosos, durante la “llamada” espiritual que tuvo con él recientemente, éste le dijo un mensaje sobre el momento en que la actriz trascendiera.

“Cosas que solo él y yo sabíamos, me contestó. Él me dijo una vez, en su velorio, cuando estaba con la Virgen de Guadalupe, me dio un mensaje -que no te voy a decir- y ahora, esta última vez me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar’, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo… solo Dios sabe”, subrayó.

Por último, Maribel Guardia señaló que su fallecido hijo “tenía sueños místicos”. Incluso, recordó que Julián soñó con Diego Verdaguer dos meses antes de morir.

“Julián soñaba muchísimo… digamos un sueño continuado… soñaba hoy y hasta el viernes seguía soñando la continuación del sueño, tenía sueños muy místicos. Soñó con Diego Verdaguer, lo soñó en un palacio blanco hermoso. Él subió, se sentaron a platicar y ahí Diego le dijo: ‘quédate aquí conmigo de una vez’ y él le dijo: ‘No Diego, todavía no’ ; eso fue como dos meses antes de morir”, sentenció.