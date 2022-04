Novia de José Manuel Figueroa dice que le está quitando el vicio que más le molesta

En una entrevista que compartió el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube, la presentadora de 28 años dijo que el cantante es un "romántico empedernido" que "sabe cómo tratar a una mujer". Sin embargo, admitió que no acepta su vicio por el cigarrillo: "A veces fuma y no me gusta" por lo que ha tomado cartas en el asunto, "ya estoy en eso", agregó sonriente.