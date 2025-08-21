¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Video Raúl de Molina cree que Christian Nodal debería separar su carrera de su matrimonio

Christian Nodal no estaría pasando por su mejor momento en cuestiones económicas, a tal punto de que se le estaría dificultando “mandar” los supuestos 7 mil dólares mensuales a Cazzu por concepto de la manutención de su hija Inti.

De acuerdo con Raúl de Molina, Nodal estaría haciendo “un esfuerzo extraordinario” para cumplir con la pensión que mes con mes envía a Julieta Cazzuchelli, ya que no tendría dinero.

PUBLICIDAD

“Para Christian Nodal, mandar en este momento 7 mil dólares (…) tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, declaró en El Gordo y La Flaca este 18 de agosto.

El presentador no dio detalles del presunto mal momento por el que estaría atravesando el esposo de Ángela Aguilar. Sin embargo, aseguró tener “las pruebas” de la “complicada” situación.

“No sé qué pasó, pero la gente piensa que la cosa es fácil y no es fácil. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos como la gente piensa. Esto es bastante complicado… Lo sé de personas muy cercanas a él, así que entiéndanlo porque n o voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”, subrayó.

“7 mil dólares al mes, en Argentina, es el equivalente a 20 mil dólares en EU”, dijo.

Le sugiere alejarse de la familia Aguilar en el escenario

El Gordo de Molina también se pronunció sobre la presentación especial que realizó Christian Nodal durante uno de los conciertos de la familia Aguilar en Los Ángeles. Al respecto, le sugirió que, aunque esté casado con Ángela, debería mantener su distancia de la dinastía.

“Christian no necesita esto (…) Yo creo que Christian Nodal debe de tener su carrera separada de la familia Aguilar aunque estén casados… Lo digo porque lo quiero… Te quiero Christian. Te vi crecer en la música. Eres de los mejores cantantes que hay, tú lo sabes, te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven. No quiero que tengas los problemas que estás teniendo ahora”, sentenció.

PUBLICIDAD

El 14 de agosto, Bis La Medium le leyó las cartas a Christian Nodal en Despierta América y, según su interpretación, el intérprete de ‘Adiós Amor’ tendría problemas económicos.

“Nodal no está en su mejor momento y entre las patas se lleva a la mujer que hoy él dice que ama… cual hoy ama, vamos a ver mañana… Mucho enredo, falta de economía mi querido Nodal. No mientas más”, declaró.