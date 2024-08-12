Christian Nodal

¿La historia se repite? Nodal habría dedicado a Ángela la misma canción que a Belinda y Cazzu

El cantante de regional mexicano compartió un momento muy especial con la dinastía Aguilar y con su esposa, a quien le habría dedicado la misma canción que a sus exparejas. Anteriormente se había arrepentido de hacerlo con Belinda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Nodal dice cantando que la "chancla que tira no la vuelve a levantar" en bohemia con los Aguilar

A punto de que se cumpla un mes de su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal sigue dando de qué hablar tras haberle dedicado a su esposa la misma canción que le dedicó a Belinda y Cazzu.

Durante el festejo de cumpleaños número 56 de su suegro, Pepe Aguilar, el cantante de regional mexicano interpretó algunas canciones de amor y desamor. Sin embargo, un momento que llamó la atención fue cuando entonó, a todo pulmón, ‘De los besos que te di’ frente a la dinastía Aguilar y su esposa.

Más sobre Christian Nodal

Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”
0:50

Emiliano Aguilar pide disculpas a Cazzu y le pone un alto a Nodal: “Arregla tu vida”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Primero arregla tu vida personal"

Univision Famosos
Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella
0:58

Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

Univision Famosos
Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”
0:44

Mamá de Emiliano Aguilar reacciona luego que Nodal le habría dicho “mantenido”

Univision Famosos
Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”
0:55

Emiliano Aguilar responde a quienes dudan del supuesto mensaje de Nodal donde lo llama “mantenido”

Univision Famosos
Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal
1:00

Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde
0:58

Hijo de Pepe Aguilar muestra supuesto mensaje de Nodal lleno de insultos y reclamos: esto le responde

Univision Famosos
¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan
2 mins

¿Nodal está afectado por las críticas a su entrevista hablando de Ángela Aguilar y Cazzu? Esto revelan

Univision Famosos
¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio
0:55

¿Nodal ofreció dinero a Adela Micha para detener su polémica entrevista? Ella rompe el silencio

Univision Famosos
Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex
1:11

Nodal habría dejado de pagar la renta de Cazzu por “mala conducta” y porque supuestamente metía a su ex

Univision Famosos

¿La historia se repite?

PUBLICIDAD

En agosto de 2020, ‘De los besos que te di’ se convirtió en el ‘himno’ de su romance con Belinda, a quien en varias ocasiones le dedicó este tema en sus shows y hasta en programas de televisión.

Luego de su polémica ruptura, esta misma canción se la dedicó a Julieta Cazzuchelli. Incluso, en mayo de 2023, Christian Nodal aseguró estar “arrepentido” de haberla dedicado antes.

“Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a liberar las llagas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, dijo en su momento durante una presentación en la Ciudad de México.

Nodal habría dedicado la misma canción a Ángela Aguilar

Aunque en el video que circula en X aparece Christian Nodal interpretando esta misma canción con mucho sentimiento frente a la dinastía Aguilar, su esposa Ángela no aparece en las imágenes. Sin embargo, ha desatado sospechas de habérsela dedicado al igual que a sus exparejas durante la celebración de cumpleaños de Pepe Aguilar.

Video Critican a Nodal por dedicarle a Cazzu la misma canción que a Belinda frente a miles de personas
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarCazzuBelindaPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD