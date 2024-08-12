¿La historia se repite? Nodal habría dedicado a Ángela la misma canción que a Belinda y Cazzu

Video Nodal dice cantando que la "chancla que tira no la vuelve a levantar" en bohemia con los Aguilar

A punto de que se cumpla un mes de su boda con Ángela Aguilar, Christian Nodal sigue dando de qué hablar tras haberle dedicado a su esposa la misma canción que le dedicó a Belinda y Cazzu.

Durante el festejo de cumpleaños número 56 de su suegro, Pepe Aguilar, el cantante de regional mexicano interpretó algunas canciones de amor y desamor. Sin embargo, un momento que llamó la atención fue cuando entonó, a todo pulmón, ‘De los besos que te di’ frente a la dinastía Aguilar y su esposa.

Se me habia pasaron subir este videito del Rey cantando De los Besos que te di en el cumpleaños de su suegro @PepeAguilar .. pic.twitter.com/fvZgMnJkPA — California Nodal Fan Account (@Anahi401) August 10, 2024

¿La historia se repite?

En agosto de 2020, ‘De los besos que te di’ se convirtió en el ‘himno’ de su romance con Belinda, a quien en varias ocasiones le dedicó este tema en sus shows y hasta en programas de televisión.

Luego de su polémica ruptura, esta misma canción se la dedicó a Julieta Cazzuchelli. Incluso, en mayo de 2023, Christian Nodal aseguró estar “arrepentido” de haberla dedicado antes.

“Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a liberar las llagas más fuertes que he tenido en esta vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”, dijo en su momento durante una presentación en la Ciudad de México.

Nodal habría dedicado la misma canción a Ángela Aguilar

Aunque en el video que circula en X aparece Christian Nodal interpretando esta misma canción con mucho sentimiento frente a la dinastía Aguilar, su esposa Ángela no aparece en las imágenes. Sin embargo, ha desatado sospechas de habérsela dedicado al igual que a sus exparejas durante la celebración de cumpleaños de Pepe Aguilar.