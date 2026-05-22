Christian Nodal ¿Nuevo galán de telenovelas o películas? Nodal hace inesperada confesión sobre lo que le gustaría para su futuro El cantante sorprendió al compartir cuál es el deseo que tiene en el ámbito profesional fuera de la música. En el pasado, él ha formado parte de exitosos melodramas.



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Christian Nodal es, actualmente, uno de los cantantes del regional mexicano más sobresalientes; sin embargo, el éxito en su futuro podría no estar precisamente en la música.

Enfocándose en su lado profesional, el sonorense sostuvo recientemente una conversación con el podcaster Javier Paniagua e hizo una inesperada confesión.

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¿Christian Nodal nuevo galán de la pantalla?

Sincerándose con el también compositor, Christian Nodal compartió si le gustaría “explorar otros terrenos” en caso de llegar a retirarse de los escenarios.

“Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, dijo.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ sorprendió entonces al revelar que entre sus deseos se encuentra incursionar en la actuación.

“Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película… o por lo menos escribir una película”, declaró al respecto.

En el pasado, el cantautor ha formado parte de las telenovelas. Si bien no ha aparecido a cuadro, sí ha entonado varios temas principales para estas.

Él debutó en los melodramas en 2021, al lado de Belinda, quien entonces era su novia. Ambos cantaban ‘Si nos dejan’, para la telenovela homónima, estelarizado por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas.

Posteriormente, ‘Qué tal’ y ‘La Corazonada’ fueron las coplas de las novelas Minas de Pasión y El Precio de Amarte, respectivamente.

Christian Nodal afirma que no es “un buen ejemplo de nada”

Aunque es una figura reconocida, Christian Nodal afirmó que no considera que deba ser un referente para seguir.

“Han sido años muy difíciles, son situaciones muy complicadas y… la vida me ha enseñado a vivirla, no a buscar explicaciones ni entenderla ni mucho menos, estar tranquilo con lo que hay, con lo que uno hace y entregar siempre lo mejor”, declaró.

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Él señaló que no lidia con los señalamientos de todo el mundo, pues “la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer”.