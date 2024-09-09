Nodal celebra el bautizo de su sobrino: Ángela Aguilar sería la gran ausente

Video ¿Hermana de Nodal no invitó a Ángela Aguilar al bautizo de su hijo? Esto compartió Amely

La familia de Christian Nodal nuevamente está de fiesta. Amely González Nodal, hermana del cantante, celebró el bautizo de su hijo, quien nació el 8 de julio de 2023.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Christian Nodal compartió algunos detalles de la celebración, la cual habría tenido lugar en la cripta de la Almudena, en Madrid, España, según su publicación.

“Mi bendición más bonita”, escribió la joven ‘influencer’ este 9 de septiembre.

Amely celebró el bautizo de su hijo en España. Imagen Amely Nodal / Instagram



La publicación de Amely estuvo acompañada de una fotografía de su primogénito posando para la cámara aún en el interior de la capilla. Mientras que en un video se le ve a la joven junto a sus padres y Christian Nodal.

De acuerdo con las imágenes, los padrinos de bautizo del pequeño habrían sido Cristy y Christian Nodal. Incluso, sería el cantante quien vierte el agua bendita sobre el bebé de poco más de un año.

Ángela Aguilar habría sido la gran ausente en el bautizo

Aunque Christian Nodal habría acompañado a su hermana en el bautizo de su hijo, la gran ausente de la celebración sería Ángela Aguilar, quien no aparece en ninguna de las publicaciones de Amely.

La supuesta ausencia de la hija de Pepe Aguilar avivaría las especulaciones sobre una mala relación con su cuñada, quien tampoco habría asistido a su boda con el intérprete.

Así fue el bautizo del sobrino de Nodal. Imagen Amely Nodal / Instagram

Ángela Aguilar hizo su primer viaje con la familia de Nodal a España

Amely Nodal no reveló la fecha en que se habría llevado a cabo el bautizo de su hijo. Sin embargo, existe la posibilidad de que Ángela Aguilar sí hubiera estado presente en la celebración, ya que semanas antes de casarse, los ahora esposos dieron pistas de encontrarse en España, lugar donde habría sido bautizado el primo de Inti, con toda la familia Nodal.