Ángela Aguilar en problemas tras polémicas con Nodal: de esto se le acusa

Video Nodal y Ángela Aguilar son sorprendidos en pleno desfile: así reacciona él mientras ella calla

Ángela Aguilar se encuentra en el centro de una nueva controversia legal tras ser demandada por una de sus excoristas, quien alega despido injustificado.

El abogado Arturo Yahir Caridad, afirmó, en entrevista para Todo Para La Mujer, que Ángela decidió terminar la relación laboral sin previo aviso y, supuestamente, cuando su extrabajadora estaba embarazada.

PUBLICIDAD

Caridad también aseguró que la excorista de la cantante no contaba con seguro médico: "Ella tuvo que cubrir sus gastos de parto de recuperación y por lo menos ella esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue de que estaba despedida", dijo el pasado 19 de septiembre.

Ángela Aguilar estaría en "rebeldía"

Según el abogado, Ángela Aguilar estaría en "rebeldía" porque no ha respondido a la demanda de su excorista.

"No se presentaron, Ángela Aguilar está confesa tanto de los hechos de la demanda, porque no la contestó, no hay ningún apoderado legal que la represente, es decir, procesalmente ella esta en rebeldía, no ofreció pruebas no se presentó", explicó.

Según Caridad, en una de las audiencias llegó un presunto representante de la cantante, pero, según dijo, no presentó ningún "documento ni poder que lo acreditara como representante legal".

Ángela Aguilar enfrenta otra demanda junto a su padre

Este no es el único conflicto legal que enfrenta Ángela Aguilar. El pasado 13 de septiembre se reportó que la cantante y Pepe Aguilar fueron demandados tras la muerte de un músico.

Según informó ‘Ventaneando’, Miguel Ángel Hernández, quien habría sido uno de sus músicos, falleció durante la pandemia de covid-19, por lo que su viuda solicitó a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados.

De acuerdo con el abogado de la señora, Arturo Yahir Caridad, "el representante indica que sí le va a dar una liquidación, pero va a tener que firmar la hoja que le ponga enfrente... la renuncia de muchos derechos laborales”.