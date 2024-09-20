Christian Nodal

Ángela Aguilar en problemas tras polémicas con Nodal: de esto se le acusa

La cantante enfrenta problemas legales por una excorista que la demandó. Estas son las acusaciones que hizo contra Ángela Aguilar.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Nodal y Ángela Aguilar son sorprendidos en pleno desfile: así reacciona él mientras ella calla

Ángela Aguilar se encuentra en el centro de una nueva controversia legal tras ser demandada por una de sus excoristas, quien alega despido injustificado.

El abogado Arturo Yahir Caridad, afirmó, en entrevista para Todo Para La Mujer, que Ángela decidió terminar la relación laboral sin previo aviso y, supuestamente, cuando su extrabajadora estaba embarazada.

PUBLICIDAD

Caridad también aseguró que la excorista de la cantante no contaba con seguro médico: "Ella tuvo que cubrir sus gastos de parto de recuperación y por lo menos ella esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue de que estaba despedida", dijo el pasado 19 de septiembre.

Más sobre Christian Nodal

“Perrear en Leonas”: madrina de Nodal advierte que asistirá a concierto de Cazzu
0:55

“Perrear en Leonas”: madrina de Nodal advierte que asistirá a concierto de Cazzu

Univision Famosos
¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas
0:52

¿Nodal estuvo en la fiesta de cumpleaños de Ángela? El Gordo Aguilar despeja las dudas

Univision Famosos
Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"
1:00

Ángela Aguilar y su celebración de cumpleaños: se filtran imágenes de su fiesta "sorpresa"

Univision Famosos
Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”
1:00

Pepe Aguilar se sincera con Ángela en su cumpleaños: “Has crecido entre luces y sombras”

Univision Famosos
Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu
1:00

Preocuparía bienestar de hija de Nodal cuando queda al cuidado de la hermana de Cazzu

Univision Famosos
Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?
0:59

Madrina de Nodal sale en defensa de Cazzu y esto dice sobre ella: ¿va contra su ahijado?

Univision Famosos
Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?
0:52

Ángela Aguilar recibe sorpresa en avión previo a celebrar su cumpleaños, ¿fue Nodal?

Univision Famosos
Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente
2 mins

Madrina de Nodal dice que lo vio “triste” por su separación de Cazzu y aclara si es papá ausente

Univision Famosos
Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”
2 mins

Susana Zabaleta llama “cochino” a Nodal por “traicionar” a Cazzu con Ángela Aguilar: “El culpable”

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos

Ángela Aguilar estaría en "rebeldía"

Según el abogado, Ángela Aguilar estaría en "rebeldía" porque no ha respondido a la demanda de su excorista.

"No se presentaron, Ángela Aguilar está confesa tanto de los hechos de la demanda, porque no la contestó, no hay ningún apoderado legal que la represente, es decir, procesalmente ella esta en rebeldía, no ofreció pruebas no se presentó", explicó.

Según Caridad, en una de las audiencias llegó un presunto representante de la cantante, pero, según dijo, no presentó ningún "documento ni poder que lo acreditara como representante legal".

Ángela Aguilar enfrenta otra demanda junto a su padre

Este no es el único conflicto legal que enfrenta Ángela Aguilar. El pasado 13 de septiembre se reportó que la cantante y Pepe Aguilar fueron demandados tras la muerte de un músico.

Según informó ‘Ventaneando’, Miguel Ángel Hernández, quien habría sido uno de sus músicos, falleció durante la pandemia de covid-19, por lo que su viuda solicitó a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados.

De acuerdo con el abogado de la señora, Arturo Yahir Caridad, "el representante indica que sí le va a dar una liquidación, pero va a tener que firmar la hoja que le ponga enfrente... la renuncia de muchos derechos laborales”.

Supuestamente, Pepe Aguilar le informó que le pagaría una cantidad pero esta habría sido "insuficiente".

Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD