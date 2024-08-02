¿Niurka se va a casar? Ella revela que le llegó el amor y muestra a su pareja

Video Niurka culpa a Juan Osorio de perder un bebé por el exceso de trabajo al que la sometía

Niurka está estrenando romance. La llamada ‘mujer escándalo’ presentó a su nueva pareja en redes sociales la noche del 1 de agosto.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette cubana se dejó ver muy contenta al lado de su nuevo galán, con quien habría comenzado una relación hace tan solo unas horas.

“Upss! Nos llegó el amor”, escribió Niurka al pie de una fotografía donde se leen frases como: “Dijo que sí” y “Contigo sí o sí”.

Luego de dar a conocer su nueva relación, Niurka Marcos compartió en una dinámica de Instagram detalles sobre cómo llegó a su vida Bruno.

“De la vida… de las experiencias de vida, de la nada… Así llegó, de la nada, de cualquier lado. No importa de donde llegó, lo importante es que me lo mandó Oshun (una de las deidades de la religión yoruba), mi mamá y sé que me lo mandó para que yo lo disfrute, para que lo conozca, experimente… Esto apenas es el comienzo”, declaró.

Así reaccionó a las críticas por su nuevo romance

La publicación de la vedette no solo desencadenó felicitaciones sino también críticas, a las que la cubana no dudó en reaccionar en sus historias.

“Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas que lindas son. Es Sagitario, como yo (...) Que viva el amor, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”, subrayó.

Asimismo, declaró que entre sus planes no está volverse a casar: ¿Pero qué boda? No... Solo me pidió que fuera su novia, a la antigüita, así lindo, tierno dócil, amoroso (dijo): '¿Quieres ser mi novia?' y yo me sonrojé y le dije: 'Sí, sí quiero ser tu novia'. Eso pasó ayer y ayer fue el día de los novios según las redes sociales".

¿Quién es el nuevo galán de Niurka Marcos?

Bruno Espino es el nombre del nuevo novio de la actriz de Salomé (telenovela que puedes ver en ViX) y es originario de Veracruz (México), según declaraciones de 'Mama Niu'. De acuerdo con la información disponible del perfil de Instagram del hombre, que también es conocido como ‘El Príncipe’, se desempeña como modelo, bailarín, actor y stripper.