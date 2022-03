Niurka defendió a su hijo de quienes lo critican por ‘El último rey’: su contundente respuesta

La bioserie de Vicente Fernández ‘ El último rey’ está encabezada por celebridades como Pablo Montero, Iván Arana, Vince Miranda, Alejandra Ambrosi y Emilio Osorio, quien da vida a Alejandro Fernández.

Aunque Emilio inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy pequeño (cuando tenía 11 años), algunos usuarios de Internet han criticado su trabajo en la producción de TelevisaUnivision que vio la luz el 14 de marzo de 2022.

Niurka Marcos puso un alto a las críticas contra su hijo

En entrevista para ‘Sale el sol’, la actriz de 54 años rompió el silencio y aseguró que su vástago está haciendo un gran trabajo en la serie, la cual es producida por el padre de Emilio, Juan Osorio.

“Emilio está haciendo un trabajo al lado del papá que es un gran maestro, un gran guía y, aparte, tiene gente importante con mucha experiencia que lo está enseñando. Él es como su mamá, un gran alumno”, aseveró la también bailarina.



Además, Marcos comentó que las críticas no sirven de nada si no son constructivas, pues no ayudan a los famosos a crecer. Agregó que los ‘haters’ dejan entrever el “termostato del éxito” con sus malos comentarios.

“Mientras más me envidian, mientras más me tratan de joder, más me elevan, más me catapultan. Entonces eso pasa con todo el mundo. Con mi hijo también, con Romina (mi hija) también, la envidia no es más que el termostato de tu éxito”, aseguró.

Emilio Osorio está feliz con su trabajo en ‘El último rey’

En una charla con diversos medios de comunicación (en marzo de 2022) Emilio aseguró que está muy contento de participar en la producción dirigida por Eric Morales. Además, recalcó su compromiso con el proyecto.

“Estoy feliz, estoy contento, creo que es un trabajo bastante bien hecho, es de calidad. Estamos todos emocionados como equipo, como parte del elenco estoy muy agradecido también con la gente que nos ha apoyado y creo que ha habido mucha gente que está a la expectativa de lo que pueda pasar”, admitió el joven.



Asimismo, el intérprete habló de la importancia que tiene el personaje de Alejandro Fernández para él y cuáles fueron los retos que enfrentó para su personificación.

“Estuve tomando, alrededor de un año, clases de charrería, estuve haciendo suertes, estuve trabajando con diferentes caballos (...) fueron muchos procesos, yo me metía también al estudio con Pablo (Montero) para que me enseñara varias cosas que no sabía”, dijo.

¿Quién es Emilio Osorio?

El artista mexicano, nacido el 25 de noviembre de 2002, debutó en la pantalla chica en 2013 en el drama 'Porque el amor manda'; un año después, Emilio compartió escenario con Silvia Navarro, Jorge Salinas y Mayrín Villanueva en la telenovela ‘Mi corazón es tuyo’ donde encarnó a Sebastián.

Más tarde, en 2017, el histrión dio vida a Aristóteles Córcega en ‘Mi marido tiene familia’. Aunado a su trayectoria como actor, Osorio incursionó en el mundo de la música y ha conquistado a sus fans con su talento y carisma.