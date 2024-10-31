Penélope de 'Bridgerton' se enamoró de un galán 13 años menor en la vida real: su historia de amor
Nicola Coughlan, famosa por interpretar a Penelope en la serie 'Bridgerton', fue captada en lo que parecería una nueva relación con un actor varios años menor que ella. ¿Quién es él?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Nicola Coughlan, a quien quizás conozcas como Penelope Featherington en la serie 'Bridgerton', ha sido captada en lo que parecería una nueva relación con un actor menor que ella. ¿De quién se trata?
¿Quién es la pareja de Nicola Coughlan, Jake Dunn, y qué edad tiene?
Jake Dunn es un actor británico nacido en febrero del año 2000. Tiene 24 años, es decir, es 13 años menor que Nicola. La pareja no ha confirmado su noviazgo de manera pública, sin embargo han circulado en medios distintas fotos de ellos juntos que probarían la relación.
Una de estas los muestra disfrutando de música y bebidas en el festival All Points East en el Victoria Park de Londres. En otra fotografía caminan juntos por las calles de Londres, tras salir de un bar. Lo que más ha llamado la atención de esta posible pareja es su diferencia de edad, pues Nicola tiene 37 años y Jake 24.
¿A qué se dedica el novio de Nicola Coughlan, Jake Dunn?
Al igual que Nicola Coughlan, Jake Dunn es actor. Su carrera apenas está comenzado, pero Dunn ha destacado en la serie de Disney+ ‘Nell, la renegada’ (que, al igual que ‘Bridgerton’, se trata de una serie de época) así como en ‘Get Even’.
Jake estudió en la Guildhall School of Music and Drama en Londres, donde hizo principalmente teatro clásico. De hecho, su próximo proyecto en puerta es la obra ‘William Tell’, junto a Ben Kingsley, actor ganador del Oscar.
¿Cómo se conocieron Nicola Coughlan y su novio Jake Dunn?
Podrían haberse conocido por una amiga en común, Louisa Harland. Harland compartió créditos con Dunn en ‘Nell, la renegada’, pero también con Coughlan en su serie previa a ‘Bridgerton’: ‘Derry Girls’.
También tienen otras amistades en común, como Alice Kremelberg, quien compartió en Instagram una foto que capturaba a la pareja en el estreno de ‘Nell, la renegada’.
No se sabe con exactitud quién fue quien los presentó. De hecho, Nicola Coughlan es particularmente reservada en cuanto a su vida amorosa. En una entrevista de radio se le preguntó acerca de su personaje en ‘Bridgerton’ y el romance en la serie. Coughlan respondió que:
“[Bridgerton] te hace querer levantar los estándares un poco, decir '¿por qué no tengo ese tipo de romance en mi vida?', aunque todos deberíamos, ¿no? El amor y el romance son tan importantes”.