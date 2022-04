Natalia Téllez mostró su figura a 2 meses de haber dado a luz: sus fans están sorprendidos

Natalia Tellez se dejó ver como pocas veces: presumiendo cómo ha recuperado su físico a dos meses de haberse convertido en madre primeriza.

Fue el pasado 1 de febrero que la conductora de ‘Netas Divinas’ anunció el nacimiento de su hija Emilia, producto de su relación con Antonio Zabala.

Desde entonces la pequeña se ha convertido en toda una estrella de redes sociales, pues la famosa mamá no ha dudado en publicar fotografías y videos de ella en su cuenta de Instagram Eso sí, siempre cuidado que no se distinga su rostro para guardar su privacidad a esta temprana edad.

Lo anterior no ha impedido que la estrella de televisión se olvide de sí misma. En una reciente publicación en dicha plataforma digital, mostró que está comprometida con el ejercicio para lucir como antes de su embarazo.





Natalia Tellez mostró su figura a pocos meses de haber dado a luz

A través de sus historias de Instagram, la famosa mamá publicó una fotografía en la que se le ve en ropa deportiva, posando de perfil frente a un gran espejo.

Las prendas dejaron al descubierto su abdomen que a mediados de abril ya luce mucho más tonificado, además de que el resto de su cuerpo se aprecia más torneado. Como único comentario, Natalia Tellez escribió “poco a poco”, seguido de un emoticon que describía su actividad física.

A principios del marzo pasado, con motivo de su regreso al programa ‘Netas divinas’, la también actriz dejó ver su abdomen con un ‘crop top’, aunque en aquella ocasión no lo hizo con la intención de mostrar los resultados de su ejercicio físico.





Natalia Tellez aseguró que se siente como una heroína gracias a la lactancia

En la emisión del pasado 6 de abril, la conductora se sinceró sobre cómo ha cambiado su percepción de su cuerpo tras haberse convertido en madre.

En especial, habló de que, previo a esta experiencia, consideraba que tenía pocos pechos, pero después de la lactancia, se sorprendió por todo lo que han hecho por su bebé.

“Es increíble porque puedo alimentar a mi bebé sin nada, de mí (...) solo le he dado leche materna y cuando veo que creció en gramos, creció en tamaño y me siento una superheroína de decir ‘todo, todo viene de mis pechos, con el poco pecho que he tenido he alimentado a mi hija’”.