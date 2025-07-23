Famosos

Nace hija de La Materialista: la cantante tuvo varios intentos fallidos antes de cumplir su anhelo

La cantante dominicana anunció la llegada de su primera hija, Emery. La Materialista tuvo varios intentos fallidos antes de cumplir su anhelo de ser madre.

La hija de La Materialista, Emery, ya nació. La cantante dominicana Yameyry Ynfante anunció que se convirtió en madre con la llegada de Emery, su primer retoño con Eury Matos.

"Llegó mi regalo más grande enviado por Dios. Cuando sentí su carita junto a la mía sentí el amor más grande nunca imaginado. La miro a ella entre mis brazos y a mi esposo a mi lado y no lo creo",", dijo a People en Español, según se lee en su post de Instagram publicado este 23 de julio.

La bebé, llamada Emery, nació el pasado 19 de julio a las 12:25 p.m, reporta el portal de entretenimiento.

La Materialista expresó su emoción por dar la bienvenida a la nueva integrante de su familia: "Dios es tan grande y bondadoso que no puedo dejar de agradecerle su amor hacia a mi. Nuestro hogar se ve y se siente distinto".

Además, hizo una petición: "Pido a Dios nos siga bendiciendo y cubra con su manto bendito a nuestra bebé, matrimonio y hogar".

La Materialista se casó con Eury Matos en 2023 en Santo Domingo, República Dominicana.

La Materialista tuvo un camino largo para ser madre

Yameyry Ynfante anhelaba ser madre y tuvo varios intentos fallidos antes de lograrlo, así que decidió someterse a un tratamiento de fertilización in vitro.

"La verdad es que ha sido un proceso largo, llevamos un tiempo buscando bebé. Ha sido un proceso con tratamiento. Ha sido un momento con mucha incertidumbre. Una lluvia de suspenso", afirmó al medio.

La Materialista se conmovió hasta las lágrimas junto con su esposo cuando supo que estaba embarazada, según contó: "Mi oración escuchada por Dios".

Famosos

