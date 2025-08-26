¿Murió la ‘influencer’ y cantante ‘AimeP3’ tras complicaciones por su parto? Lo que se sabe

Video Muere ‘influencer’ Ariela ‘La Langosta’: a la “hermana” de Tekashi 6ix9ine la habrían confundido

Durante los últimos días ha surgido preocupación por el estado de salud de la ‘influencer’ Marisol Domínguez, mejor conocida como ‘AimeP3’, quien a finales del mes de julio dio a luz a su primer hijo.

El 19 de agosto inclusive trascendió en redes sociales el informe de que la también cantante había fallecido a los 36 años.

Dicha noticia fue desmentida horas después por la propia artista, quien aseguró que “no se vale jugar con la vida de las personas y menos con” la de ella.

Pese a su reacción, un par de días más tarde, nuevamente se señaló que ella se encontraba “muy grave”. Su examigo, Nestor Fly, afirmó que había sido diagnosticada con sepsis porque la incisión de su cesárea “se le infectó”, según Infobae.

¿Murió ‘AimeP3’?

En medio de la confusión, este martes 26 de agosto, ‘AimeP3’ lanzó un extenso mensaje en el que dio a conocer que se encuentra estable.

“Hola. Pues, a disgusto de muchos, sigo viva. Ya estoy en casa, gracias a Dios. Estoy en reposo y recuperación”, escribió en una historia de Instagram.

Marisol Domínguez destacó que “aún no estoy al 100, pero sí tengo que moverme poco para que vaya sanando la herida”.

“Aún me falta nuevamente ir a retiro de puntos, que eso me tiene muy nerviosa, pero sé que con el favor de Dios todo va a salir bien, y, posteriormente, a mis consultas para ver cómo va mejorando”, detalló.

¿Qué le sucedió a ‘AimeP3’?

En un video para su canal de YouTube, ‘AimeP3’ ahondó en lo sucedido, pormenorizando que el corte que le hicieron en la cesárea se le abrió tras unos días de su parto.

Ella contó que el médico le explicó que corría “un mayor riesgo” de que eso le pasara “por las capas de grasa” en su abdomen.

Debido a eso, ella recibió atención médica y volvieron a cerrar el corte, esta vez con “15 puntos” y, finalmente, la dieron de alta cuando la lesión dejó de drenar.

Sobre lo que se dijo de su presunta condición, comentó: “No tenía sepsis y no tengo. Eso es muchísimo más peligroso, sí”.