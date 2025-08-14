Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

Video Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Mhoni Vidente volvió a referirse a la vida sentimental de Eugenio Derbez, a semanas de que él desmintiera una ruptura de Alessandra Rosaldo, como ella afirmó.

La conocida clarividente, esta vez, habló de los viejos romances del comediante asegurando que uno de ellos habría sido tormentoso.

PUBLICIDAD

Mhoni Vidente dice que Eugenio Derbez “trae una brujería”

Fue durante una dinámica de predicciones, este 13 de agosto, que Mhoni Vidente compartió lo que, según ella, atravesó el protagonista de la película ‘Coda’.

“Eugenio Derbez te pido una disculpa porque haber tenido una relación con Dalilah Polanco ha sido la muerte, porque ella [es] bien ‘thank you’, y él se la chutó como tres años”, dijo en un video publicado en su canal de YouTube.

La cubana comentó que Alessandra Rosaldo, esposa del productor, es “igual de alterada” que la actual integrante de La Casa de los Famosos México.

“Yo creo que se hubiera quedado mejor con Victoria Ruffo, porque se me hace más guapa, más buena”, aseveró ante la cámara.

La también astróloga aprovechó el momento para decir, dirigiéndose al artista, que ya “comprende” por qué él hace “tan malos” programas y películas.

“Traes un trauma, y trae una brujería”, sentenció, “estas mujeres que nada más lo querían exprimir y él de bueno”.

“En vez de que cuidara a los hijos, cuidaba a las viejas ajenas”, exclamó, para finalmente aseverar que lo “queremos” y “entendemos”.

Eugenio Derbez bromeó con acusación de Mhoni Vidente

A mediados de julio, Eugenio Derbez reaccionó con actitud positiva a que la tarorista indicara que él “ya no estaba junto” a Alessandra Rosaldo.