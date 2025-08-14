Eugenio Derbez

Mhoni Vidente afirma que Derbez “trae una brujería”: dice que por eso hace "tan malos programas"

La clarividente nuevamente se refirió a la vida sentimental del actor y aseguró que era mejor que se quedara con Victoria Ruffo. Previamente, ella afirmó que el comediante y Alessandra Rosaldo “ya no estaban juntos”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Mhoni Vidente volvió a referirse a la vida sentimental de Eugenio Derbez, a semanas de que él desmintiera una ruptura de Alessandra Rosaldo, como ella afirmó.

La conocida clarividente, esta vez, habló de los viejos romances del comediante asegurando que uno de ellos habría sido tormentoso.

PUBLICIDAD

Mhoni Vidente dice que Eugenio Derbez “trae una brujería”

Fue durante una dinámica de predicciones, este 13 de agosto, que Mhoni Vidente compartió lo que, según ella, atravesó el protagonista de la película ‘Coda’.

Más sobre Eugenio Derbez

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban
1:11

Acusan a Derbez de encerrar a Sammy cuando trabajaban: Eugenio explica por qué lo vigilaban

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición
0:46

Lucero reacciona tras saber que tendrá estrella en Paseo de la Fama: Eugenio Derbez le hace petición

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados
0:48

Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados

Univision Famosos

“Eugenio Derbez te pido una disculpa porque haber tenido una relación con Dalilah Polanco ha sido la muerte, porque ella [es] bien ‘thank you’, y él se la chutó como tres años”, dijo en un video publicado en su canal de YouTube.

La cubana comentó que Alessandra Rosaldo, esposa del productor, es “igual de alterada” que la actual integrante de La Casa de los Famosos México.

“Yo creo que se hubiera quedado mejor con Victoria Ruffo, porque se me hace más guapa, más buena”, aseveró ante la cámara.

La también astróloga aprovechó el momento para decir, dirigiéndose al artista, que ya “comprende” por qué él hace “tan malos” programas y películas.

“Traes un trauma, y trae una brujería”, sentenció, “estas mujeres que nada más lo querían exprimir y él de bueno”.

“En vez de que cuidara a los hijos, cuidaba a las viejas ajenas”, exclamó, para finalmente aseverar que lo “queremos” y “entendemos”.

Eugenio Derbez bromeó con acusación de Mhoni Vidente

A mediados de julio, Eugenio Derbez reaccionó con actitud positiva a que la tarorista indicara que él “ya no estaba junto” a Alessandra Rosaldo.

“Sí nos separamos mientras ella... No me dijo que fuera con ella a México a cantar, entonces sí, tenía razón Mhoni Vidente”, bromeó durante su participación en Despierta América.

Relacionados:
Eugenio DerbezMhoni VidenteFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD