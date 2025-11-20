Las gemelas Kessler pagaron miles de dólares para morir por "suicidio asistido": así fue el proceso

Video Famosas Gemelas Kessler se quitan la vida por suicidio asistido: "Ya no querían vivir"

Las gemelas Kessler pagaron miles de dólares para morir por "suicidio asistido", confirmó Wega Wetzel, portavoz de la Sociedad Alemana para la Muerte Humana (DGHS, por sus siglas en alemán).

De acuerdo con la información reportada por TMZ, las tarifas para contratar este servicio oscilan entre los 4 mil euros por una persona y los 6 mil por dos, es decir, unos 4 mil 600 dólares y 7 mil dólares, respectivamente.

Según el portavoz, el precio incluye atención médica integral y los gastos legales.

TMZ informó que Alice y Ellen Kessler contactaron a la institución "hace más de un año", porque "querían morir dignamente juntas el mismo día", y así lo hicieron el 17 de noviembre en su hogar de Grünwald, cerca de Múnich.

¿Cómo se quitaron la vida las gemelas Kessler?

Wega Wetzel explicó, en entrevista con el medio estadounidense, que un médico " administra una sobredosis de anestésico" al paciente, quien debe abrir la infusión para que circule por su cuerpo y "una vez que fallece, se informa a la policía".

Requisitos que las gemelas tuvieron que cumplir

De acuerdo con el sitio oficial de la Sociedad Alemana para la Muerte Humana, las gemelas Kessler tuvieron que cumplir con ciertos requisitos para contratar el servicio.

"Los candidatos deben ser miembros de DGHS durante un mínimo de seis meses, presentar una solicitud de colocación y reunirse para múltiples consultas con abogados, médicos y posiblemente familiares antes del suicidio asistido".