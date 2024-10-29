Arrestan a "persona de interés" que podría ayudar a esclarecer la muerte de 'El Taiger'

Video ¿Fue una premonición? ‘El Taiger’ reflexionó sobre la muerte días antes de ser atacado

Las autoridades arrestaron en Nueva York a Damián Valdéz Galloso, de 49 años, quien era buscado en relación con el asesinato del reggaetonero cubano 'El Taiger', cuyo nombre real era José Manuel Carbajal Zaldívar.

El cantante fue encontrado inconsciente con una herida de bala en la cabeza en un auto estacionado en una avenida de Miami, el 3 de octubre, y falleció siete días después en el hospital Jackson Memorial.

Valdéz Galloso, residente de Hialeah, fue identificado como una "persona de interés" en el caso y había sido buscado por la policía de Miami para ser interrogado, incluso, las autoridades ofrecieron 5 mil dólares por información que ayudara a su captura.

La detención de Valdéz Galloso ocurrió este 29 de octubre y representa un avance significativo en la investigación del trágico asesinato del artista.

Lo que se sabe de la muerte de 'El Taiger'

El cantante fue encontrado inconsciente en una camioneta SUV ubicada cerca de Northwest 9th Avenue y 17th Street en Miami.

Fue llevado al Hospital Jackson Memorial en estado crítico por una herida de bala en la cabeza.

En ese momento la policía informó que estaba buscando a Damián Valdez-Galloso, quien tendría información sobre el atentado.

Según los reportes oficiales, el incidente ocurrió el jueves 3 de octubre y el jefe de policía, Manuel Morales, descartó que el reggaetonero cubano haya intentado quitarse la vida.

"Le podemos confirmar en este momento que no fue un suicidio, que esto es un acto criminal que estamos investigando. Estamos buscando al señor Damián Valdez-Galloso, él es un individuo de 49 años, que reside en Hialeah. No estamos seguros de si hay otras personas que puedan estar relacionadas con la investigación", informó el jefe de la policía en ese entonces.

Con la captura de Valdez-Galloso se espera que se tenga información que ayude a esclarecer el caso y dar con el culpable.