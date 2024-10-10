El Taiger

¿De qué murió el cantante 'El Taiger'?: Lo que se sabe sobre la investigación

El cantante 'El Taiger' perdió la vida tras estar varios días hospitalizado. La policía de Miami informó que buscan a un hombre que tendría información valiosa para esclarecer el caso.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como 'El Taiger', murió la tarde de este 10 de octubre, después de varios días hospitalizado por una herida en la cabeza que habría sido provocada por un arma de fuego la semana pasada.

La familia del cantante, de 37 años, informó sobre el fallecimiento del reggaetonero en un comunicado de prensa que publicó en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Lamentablemente esta tarde, 'El Taiger' fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su madre en el cielo", se lee en el aviso.

De acuerdo con información de Primer Impacto confirmada por el representante del cantante, sus restos serán llevados a su natal Cuba.

Más sobre El Taiger

Se esclarece misteriosa muerte de ‘El Taiger’: revelan quién estuvo detrás de ella
0:59

Se esclarece misteriosa muerte de ‘El Taiger’: revelan quién estuvo detrás de ella

Univision Famosos
Arrestan a "persona de interés" que podría ayudar a esclarecer la muerte de 'El Taiger'
2 mins

Arrestan a "persona de interés" que podría ayudar a esclarecer la muerte de 'El Taiger'

Univision Famosos
¿Se avecina pleito legal por cenizas de ‘El Taiger’? Primo revela a dónde se las quieren llevar
0:54

¿Se avecina pleito legal por cenizas de ‘El Taiger’? Primo revela a dónde se las quieren llevar

Univision Famosos
¿Fue una premonición? ‘El Taiger’ reflexionó sobre la muerte días antes de ser atacado
0:36

¿Fue una premonición? ‘El Taiger’ reflexionó sobre la muerte días antes de ser atacado

Univision Famosos
Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”
1:04

Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

Univision Famosos
Muere reguetonero ‘El Taiger’ luego de días hospitalizado tras recibir disparo en la cabeza
2 mins

Muere reguetonero ‘El Taiger’ luego de días hospitalizado tras recibir disparo en la cabeza

Univision Famosos

Lo que se sabe de la muerte de 'El Taiger'

El cantante fue encontrado inconsciente en una camioneta SUV ubicada cerca de Northwest 9th Avenue y 17th Street en Miami.

Fue llevado al Hospital Jackson Memorial en estado crítico por una herida de bala en la cabeza.

La policía informó que están buscando a Damien Valdez-Galloso, de 49 años, hombre que tendría información sobre el atentado y que radica en Hialeah.

"Sabemos que tiene cierta información que necesitamos sobre la investigación en curso".

'El Taiger'.
'El Taiger'.
Imagen El Taiger/Instagram

Según los reportes oficiales, el incidente ocurrió el jueves 3 de octubre y el jefe de policía, Manuel Morales, descartó que el reggaetonero cubano haya intentado quitarse la vida.

"Le podemos confirmar en este momento que no fue un suicidio, que esto es un acto criminal que estamos investigando. La razón primaria que estamos aquí esta tarde es para suplicarle al público que nos ayude a encontrar a un individuo que está buscado en referencia a tener información a este caso. Estamos buscando al señor Damián Valdez-Galloso, él es un individuo de 49 años, que reside en Hialeah".

"No estamos seguros de si hay otras personas que puedan estar relacionadas con la investigación", añadió el jefe de la policía.

PUBLICIDAD

Las autoridades esperan que la comunidad aporte datos para encontrar a Damien Valdez-Galloso, quien es de suma relevancia para el caso, incluso se ofrece 5 mil dólares de recompensa por información útil para dar con su paradero.

Comunicado de la muerte de 'El Taiger'.
Comunicado de la muerte de 'El Taiger'.
Imagen El Taiger/Instagram
Relacionados:
El TaigerCubaAsesinatosMiamiFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX