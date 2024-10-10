¿De qué murió el cantante 'El Taiger'?: Lo que se sabe sobre la investigación

Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

José Manuel Carbajal Zaldívar, mejor conocido como 'El Taiger', murió la tarde de este 10 de octubre, después de varios días hospitalizado por una herida en la cabeza que habría sido provocada por un arma de fuego la semana pasada.

La familia del cantante, de 37 años, informó sobre el fallecimiento del reggaetonero en un comunicado de prensa que publicó en redes sociales.

"Lamentablemente esta tarde, 'El Taiger' fue declarado muerto y ahora se ha reunido con su madre en el cielo", se lee en el aviso.

De acuerdo con información de Primer Impacto confirmada por el representante del cantante, sus restos serán llevados a su natal Cuba.

Lo que se sabe de la muerte de 'El Taiger'

El cantante fue encontrado inconsciente en una camioneta SUV ubicada cerca de Northwest 9th Avenue y 17th Street en Miami.

Fue llevado al Hospital Jackson Memorial en estado crítico por una herida de bala en la cabeza.

La policía informó que están buscando a Damien Valdez-Galloso, de 49 años, hombre que tendría información sobre el atentado y que radica en Hialeah.

"Sabemos que tiene cierta información que necesitamos sobre la investigación en curso".

'El Taiger'. Imagen El Taiger/Instagram

Según los reportes oficiales, el incidente ocurrió el jueves 3 de octubre y el jefe de policía, Manuel Morales, descartó que el reggaetonero cubano haya intentado quitarse la vida.

"Le podemos confirmar en este momento que no fue un suicidio, que esto es un acto criminal que estamos investigando. La razón primaria que estamos aquí esta tarde es para suplicarle al público que nos ayude a encontrar a un individuo que está buscado en referencia a tener información a este caso. Estamos buscando al señor Damián Valdez-Galloso, él es un individuo de 49 años, que reside en Hialeah".

"No estamos seguros de si hay otras personas que puedan estar relacionadas con la investigación", añadió el jefe de la policía.

Las autoridades esperan que la comunidad aporte datos para encontrar a Damien Valdez-Galloso, quien es de suma relevancia para el caso, incluso se ofrece 5 mil dólares de recompensa por información útil para dar con su paradero.