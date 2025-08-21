Muere Xava Drago, vocalista de Coda, dos semanas después de ser desahuciado

Video ¿Cantante de Enigma Norteño consumía sustancias prohibidas? Esto dijo antes de morir

Xava Drago, vocalista del grupo Coda, murió a los 54 años, confirmó su familia en un comunicado. El cantante de rock perdió la vida tras luchar contra el cáncer de estómago que padecía.

El artista mexicano dejó un mensaje de despedida que fue compartido en las redes sociales.

"Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, 'rocanrolié', pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Me despido con mucho amor para todos".

La agrupación Coda emitió un comunicado para externar su tristeza por la partida del cantante.

"Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Esta pérdida deja un vacío inmenso, no solo en nuestra agrupación, sino en toda la escena del rock mexicano. Hoy despedimos a un ícono a un guerrero, a un hermano".

La familia de Xava agradeció las muestras de cariño que han recibido.

Xavi Drago dejó un mensaje de despedida; la agrupación Coda lamentó la muerte de su vocalista.

Xava Drago estaba desahuciado

Salvador Aguilar, nombre real del vocalista de Coda, fue diagnosticado con cáncer gástrico agresivo en julio de 2024, reportó El Universal.

El cantante fue sometido a una gastrectomía total y, además, recibió quimioterapia y radioterapia.

En marzo compartió que estaba "libre de la enfermedad", sin embargo, en abril, informó que "el bicho le volvió", por lo que tuvo que retomar las quimioterapias.

A principios de agosto, Xava Drago informó en redes que sus doctores lo habían desahuciado.

"Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", reveló, sin ahondar en detalles.

Fue en ese anuncio que el cantante, que tuvo su auge en la década de 1990, comenzó a despedirse y agradecer por lo vivido.

"A todos los 'staff' y 'crew' que trabajaron conmigo alguna vez; mánagers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda. Pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante años y se han portado como unos ángeles".

"Lo único que me queda es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles, gracias infinitas".

Xava Drago en abril de 2025; Coda en abril de 2023.

¿Quién era Xava Drago?

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado, fue una figura emblemática del rock mexicano, conocido por ser el vocalista de la banda Coda, una de las agrupaciones más influyentes del hard rock en español durante los años 90.

Alcanzó gran popularidad con temas como "Aún", "Tócame" y "Veinte para las doce", que se convirtieron en clásicos del rock en español.

Además de su trabajo con la banda, desarrolló una carrera como solista, destacando con el álbum 'Quinto Sol', en el que expresó su compromiso con la identidad y resistencia cultural latina.

Compartió escenario con artistas internacionales como Sammy Hagar y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.