Pareja de Xava Drago revela conflictos en la familia por la herencia: "No tarda en explotar la bomba"

Xava Drago, vocalista del grupo Coda que murió el 21 de agosto a los 56 años a consecuencia de cáncer, dejó en orden su testamento. Sin embargo, su pareja Ela Cortez, compartió que se avecinan problemas en la familia por la herencia.

La actriz, de 31 años, asegura que los familiares del cantante la han excluido en la toma de algunas decisiones: "Él dejó todo arreglado, pero son muchas cosas de Xava que no se están respetando por parte de su familia", contó a TVNotas.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los herederos de Xava Drago?

De acuerdo con Ela, el cantante le reveló a quiénes había heredado sus bienes que incluyen las regalías de las canciones.

"Tengo conocimiento de lo que se viene, porque el mismo Xava me lo dijo. Todo eso les toca por partes iguales a sus hijas", aseveró la fotógrafa a la revista.

El cantante tuvo dos hijas, su primogénita Nicole a quien procreó en su matrimonio con Jennifer Lynn Root, y la pequeña Sofía con Ela Cortez, quien nació en mayo pasado.

La fotógrafa asegura que ya comenzaron los conflictos con la familia del rockero, por lo cual ya solicitó la apertura del documento.

" No ha de tardar en explotar la bomba. Yo soy quien solicita la apertura del testamento. Hubo algunos hechos que no estuvieron bien y requiero de ese documento para hacer válido lo que dice ahí".

Para la pareja de Xava el duelo ha sido muy difícil, sobre todo por su hija, quien nació en mayo pasado.

"Han sido los días más duros de mi vida. Trato de ser la más fuerte por mis pequeños y así se lo prometí. Siento la cama demasiado grande. Todo me recuerda a él. Veo a mi niña y digo: 'Ya no tiene a su papá'", contó a la revista.

Xava Drago con su hija Nicole; Xava y Ela Cortez. Imagen Xava Drago/Facebook, Ela Cortez/Instagram

No habría cumplido con la última voluntad de Xava Drago

La actriz ventiló que desde el inicio de su relación nunca hubo conexión con la familia del cantante, sobre todo con la madre, con quien habría tenido varios malentendidos. Sin embargo, con el tiempo limó asperezas con su suegra y la cuidó en sus últimos meses de vida.

PUBLICIDAD

Ela Cortez también contó a la publicación que por culpa de la familia no pudo cumplir la última voluntad del vocalista de Coda.

"Se despidió de todos y lo último que me dijo fue que no me fuera, que lo cuidara hasta el funeral. Así lo hice y pidió que, por favor, me apoyaran en la familia y que tratáramos de llevarnos bien. Pero son cosas que a veces no se pueden. No me llevo con sus dos hermanas, ni con su papá".

También reveló que la familia no permitió que sus seguidores ni la prensa entraran al funeral, como a él le habría gustado.

Finalmente, compartió que la familia tiene las cenizas del músico y solo accedieron a darle un "cachito de él" y le dieron parte en un "collarcito o relicario". Explicó que el papá de Xava pondrá la urna de su hijo junto a la de su madre.