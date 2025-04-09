Confirman muerte de otro famoso en derrumbe de discoteca: salvó la vida de su amigo y falleció
El exbeisbolista Tony Blanco falleció a los 43 años víctima del derrumbe en la discoteca de República Dominicana donde también murió el cantante Rubby Pérez. Antes de perder la vida salvó al exbeisbolista Esteban German. Así fue su acto heroico.
El exbeisbolista Tony Blanco murió, junto con más de 120 personas, en el derrumbre del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, reportó el diario dominicano El Nacional. Quien fuera estrella de los Washington Nationals, tuvo un acto heroico antes de fallecer.
Tony Blanco salvó a su amigo Esteban Germán
Tony Blanco y Esteban Germán se encontraban disfrutando del concierto del fallecido Rubby Pérez durante la trágica noche. Según declaraciones de Germán al periodista deportivo Héctor Gómez, poco antes del derrumbe, Blanco regresaba del baño.
"Me informa Esteban Germán que al momento del desplome en Jet Set él regresaba del baño y que, antes de sentarse a la mesa, Tony Blanco lo empujó al darse cuenta que le iba a caer encima parte del techo".
Tony logró que Esteban saliera ileso, pero él no corrió con la misma suerte, pues falleció "segundos después", informó Gómez en su cuenta de Facebook.