Confirman muerte de otro famoso en derrumbe de discoteca: salvó la vida de su amigo y falleció

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

El exbeisbolista Tony Blanco murió, junto con más de 120 personas, en el derrumbre del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril, reportó el diario dominicano El Nacional. Quien fuera estrella de los Washington Nationals, tuvo un acto heroico antes de fallecer.

Tony Blanco salvó a su amigo Esteban Germán

PUBLICIDAD

Tony Blanco y Esteban Germán se encontraban disfrutando del concierto del fallecido Rubby Pérez durante la trágica noche. Según declaraciones de Germán al periodista deportivo Héctor Gómez, poco antes del derrumbe, Blanco regresaba del baño.

"Me informa Esteban Germán que al momento del desplome en Jet Set él regresaba del baño y que, antes de sentarse a la mesa, Tony Blanco lo empujó al darse cuenta que le iba a caer encima parte del techo".