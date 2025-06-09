Patricia Fuenmayor

Presentadora de Despierta América deja en orfandad a dos hijos tras su muerte

La periodista venezolana falleció la madrugada de este 9 de junio a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer.

Elizabeth González.
Despierta América está de luto. La madrugada de este lunes 9 de junio se dio a conocer la muerte de Patricia Fuenmayor, corresponsal en la ciudad de Nueva York, a los 51 años. La periodista venezolana tenía dos hijos.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en el matutino de Univision, donde se reveló que la causa había sido “una dura batalla contra el cáncer”.

“Una mujer apasionada, profesional y siempre entregada a su labor informativa. Gracias, Patricia, por tu luz, tu entrega y tu sonrisa. Te recordaremos siempre”, destacaron en las redes de Despierta América.

¿Cuántos hijos tenía Patricia Fuenmayor y quiénes son?

La vida personal de Patricia Fuenmayor estuvo marcada por su matrimonio con el médico cirujano Jorge Safar Pérez, con quien se casó el 6 de noviembre de 2024.

Fruto de su relación, la pareja se convirtió en padres en dos ocasiones. Primero con el nacimiento de su hija Sarah, quien llegó al mundo el 27 de agosto de 2010, y luego con la llegada de Fer, en abril de 2012.

La hija mayor de la periodista celebrará este año sus 15 años, mientras que el menor de sus hijos apenas acababa de cumplir 13 años.

Antes de morir, Patricia Fuenmayor le dedicó un especial mensaje al padre de sus hijos. Dicha publicación, estuvo acompañada de varias fotografías en las que también incluyó fotografías de Sarah y Fer.

En un beso mi vida. Te amo Dr. Jorge Safar, solo mío. My valentine”, escribió en febrero pasado.

Esta es la familia que deja la corresponsal de Despierta América.
Esta es la familia que deja la corresponsal de Despierta América.
Imagen Patricia Fuenmayor / Instagram
