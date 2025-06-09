Presentadora de Despierta América sufrió duros momentos por el secuestro de su esposo

Video Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño

Patricia Fuenmayor murió la madrugada del 9 de junio a los 51 años. Antes de perder la vida a causa de una “dura batalla contra el cáncer”, la periodista sufrió el secuestro de su esposo, el cirujano plástico Jorge Safar Pérez.

Según contó la corresponsal de Despierta América, su vida dio un giro inesperado cuando su esposo fue víctima de secuestro en Venezuela, su país natal.

“Él me dijo: ‘China, voy saliendo de ver a los pacientes’, eran las nueve de la noche. De repente, a las 12 de la noche digo ‘¿dónde está Jorge?’. Empiezo a llamar, llamar, llamar, ya preocupada, y me atiende un secuestrador (...) Ahí, a mí, se me cayó el mundo”, relató en 2021 en el matutino sin especificar el año en que ocurrieron los hechos.

“Llegamos a un lugar, lancé el dinero a un jardín y me dijeron: ‘él (su esposo) va a llegar primero que tú. Esa fue la noche más dura, nuestra vida cambió”, continuó, relatando que los secuestradores de su esposo habían sido "policías".

La última publicación de Patricia Fuenmayor en Instagram estuvo dedicada a su esposo e hijos. Imagen Patricia Fuenmayor / Instagram



A raíz de este difícil momento, la presentadora y su esposo tomaron la decisión de trasladarse a Estados Unidos. Luego de un tiempo, lograron establecerse en Nueva York y, posteriormente, se le abrieron las puertas de Univision Nueva York, para már tarde sumarse al equipo de Despierta América.

“Pasamos un año buscando, intentando, conociendo, no hablábamos el idioma, pero bueno, aquí estamos. Esa noche oscura se convirtió en una bendición porque pudimos crecer como familia, darle importancia a otras cosas como ayudar a nuestra familia en Venezuela”, sentenció sin dar más detalles.