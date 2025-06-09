Patricia Fuenmayor

Presentadora de Despierta América sufrió duros momentos por el secuestro de su esposo

La periodista y ex Miss Venezuela dejó su país natal tras sufrir el secuestro de su esposo, el cirujano plástico Jorge Safar. Patricia Fuenmayor falleció este 9 de junio a los 51 años por cáncer.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño

Patricia Fuenmayor murió la madrugada del 9 de junio a los 51 años. Antes de perder la vida a causa de una “dura batalla contra el cáncer”, la periodista sufrió el secuestro de su esposo, el cirujano plástico Jorge Safar Pérez.

Según contó la corresponsal de Despierta América, su vida dio un giro inesperado cuando su esposo fue víctima de secuestro en Venezuela, su país natal.

PUBLICIDAD

Más sobre Patricia Fuenmayor

Viudo de periodista de Despierta América rompe el silencio tras muerte de la presentadora
1:00

Viudo de periodista de Despierta América rompe el silencio tras muerte de la presentadora

Univision Famosos
Dan último adiós a periodista de Despierta América: así fue el homenaje tras su muerte en NYC
1:00

Dan último adiós a periodista de Despierta América: así fue el homenaje tras su muerte en NYC

Univision Famosos
Fallecida periodista de Despierta América sufrió ‘bullying’ por estatura: supo abrirse puertas con ella
0:55

Fallecida periodista de Despierta América sufrió ‘bullying’ por estatura: supo abrirse puertas con ella

Univision Famosos
Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela en su juventud: así lucía la fallecida presentadora
1 mins

Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela en su juventud: así lucía la fallecida presentadora

Univision Famosos
Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte
0:54

Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte

Univision Famosos
Periodista de Despierta América dedicó emotivo mensaje a su esposo antes de morir: su último mensaje
1:00

Periodista de Despierta América dedicó emotivo mensaje a su esposo antes de morir: su último mensaje

Univision Famosos
Presentadora de Despierta América deja en orfandad a dos hijos tras su muerte
1 mins

Presentadora de Despierta América deja en orfandad a dos hijos tras su muerte

Univision Famosos
Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño
1:00

Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden 
0:55

Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden 

Univision Famosos

“Él me dijo: ‘China, voy saliendo de ver a los pacientes’, eran las nueve de la noche. De repente, a las 12 de la noche digo ‘¿dónde está Jorge?’. Empiezo a llamar, llamar, llamar, ya preocupada, y me atiende un secuestrador (...) Ahí, a mí, se me cayó el mundo”, relató en 2021 en el matutino sin especificar el año en que ocurrieron los hechos.

“Llegamos a un lugar, lancé el dinero a un jardín y me dijeron: ‘él (su esposo) va a llegar primero que tú. Esa fue la noche más dura, nuestra vida cambió”, continuó, relatando que los secuestradores de su esposo habían sido "policías".

La última publicación de Patricia Fuenmayor en Instagram estuvo dedicada a su esposo e hijos.
La última publicación de Patricia Fuenmayor en Instagram estuvo dedicada a su esposo e hijos.
Imagen Patricia Fuenmayor / Instagram


A raíz de este difícil momento, la presentadora y su esposo tomaron la decisión de trasladarse a Estados Unidos. Luego de un tiempo, lograron establecerse en Nueva York y, posteriormente, se le abrieron las puertas de Univision Nueva York, para már tarde sumarse al equipo de Despierta América.

“Pasamos un año buscando, intentando, conociendo, no hablábamos el idioma, pero bueno, aquí estamos. Esa noche oscura se convirtió en una bendición porque pudimos crecer como familia, darle importancia a otras cosas como ayudar a nuestra familia en Venezuela”, sentenció sin dar más detalles.

Patricia Fuenmayor estaba casada con el médico cirujano Jorge Safar Pérez. Fruto de su matrimonio, la presentadora de Despierta América se convirtió en madre en dos ocasiones: Sarah, de 14 años, y Fer, de 13 años, son los nombres de sus hijos que quedaron en orfandad tras su fallecimiento.

Relacionados:
Patricia FuenmayorMuerteFamososMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD