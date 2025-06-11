Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela en su juventud: así lucía la fallecida presentadora
La periodista y presentadora venezolana falleció a los 51 años la madrugada del 9 de junio a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer.
Antes de morir a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer, Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela.
En 1997, la periodista y presentadora de Despierta América saltó a la fama al convertirse en finalista en Miss Venezuela, certamen de belleza que recordó su participación como representante del estado Zulia, tras confirmarse su muerte el pasado 9 de junio.
Así lucía Patricia Fuenmayor en Miss Venezuela
De acuerdo con las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram Miss Venezuela, Patricia Fuenmayor participó en el certamen de belleza cuando solamente tenía 23 años.
Aww! Recordamos el momento en que la presentadora de Despierta América, Patricia Fuenmayor, fue Miss Venezuela 👑 ¡Bellísima!
La joven de ese entonces lucía una cabellera larga y oscura. En una de sus presentaciones, Patricia apareció con un vestido blanco con una falda amplia y voluminosa, que incorpora un bustier en la zona superior.
“Patricia Fuenmayor fue más que una reina: fue luz, dulzura, talento y elegancia”, escribieron en las primeras líneas de la publicación del 10 de junio.
“Hoy la recordamos y honramos con el mismo cariño con el que la aplaudimos durante su participación en la edición de 1997 del #MissVenezuela. Vuela alto, Patricia”, agregaron al pie del video donde también se le puede ver a Patricia Fuenmayor enfundada en un traje de baño con estampado animal print y un vestido largo sin mangas liso, en color blanco.
Aunque la fallecida corresponsal de Univision no obtuvo el primer lugar en Miss Venezuela, en 1998 se coronó como Reina Sudamericana.
Posteriormente, su carisma y talento la llevaron a trabajar en Venevisión, como ‘Chica del Tiempo’ en el Noticiero y animadora en ‘Buscando una estrella’ de Súper Sábado Sensacional. Sin embargo, a raíz del secuestro de su esposo, el cirujano plástico Jorge Safar Pérez, Patricia Fuenmayor se trasladó a Nueva York donde comenzó su carrera como periodista en Univision.