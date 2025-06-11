Patricia Fuenmayor

Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela en su juventud: así lucía la fallecida presentadora

La periodista y presentadora venezolana falleció a los 51 años la madrugada del 9 de junio a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte

Antes de morir a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer, Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela.

En 1997, la periodista y presentadora de Despierta América saltó a la fama al convertirse en finalista en Miss Venezuela, certamen de belleza que recordó su participación como representante del estado Zulia, tras confirmarse su muerte el pasado 9 de junio.

PUBLICIDAD

Así lucía Patricia Fuenmayor en Miss Venezuela

Más sobre Patricia Fuenmayor

Viudo de periodista de Despierta América rompe el silencio tras muerte de la presentadora
1:00

Viudo de periodista de Despierta América rompe el silencio tras muerte de la presentadora

Univision Famosos
Dan último adiós a periodista de Despierta América: así fue el homenaje tras su muerte en NYC
1:00

Dan último adiós a periodista de Despierta América: así fue el homenaje tras su muerte en NYC

Univision Famosos
Fallecida periodista de Despierta América sufrió ‘bullying’ por estatura: supo abrirse puertas con ella
0:55

Fallecida periodista de Despierta América sufrió ‘bullying’ por estatura: supo abrirse puertas con ella

Univision Famosos
Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte
0:54

Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte

Univision Famosos
Periodista de Despierta América dedicó emotivo mensaje a su esposo antes de morir: su último mensaje
1:00

Periodista de Despierta América dedicó emotivo mensaje a su esposo antes de morir: su último mensaje

Univision Famosos
Presentadora de Despierta América sufrió duros momentos por el secuestro de su esposo
2 mins

Presentadora de Despierta América sufrió duros momentos por el secuestro de su esposo

Univision Famosos
Presentadora de Despierta América deja en orfandad a dos hijos tras su muerte
1 mins

Presentadora de Despierta América deja en orfandad a dos hijos tras su muerte

Univision Famosos
Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño
1:00

Muere Patricia Fuenmayor de Despierta América: de esto falleció la periodista tras cumplir un sueño

Univision Famosos
Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden 
0:55

Despierta América de luto: muere uno de los rostros más queridos del show y así la despiden 

Univision Famosos

De acuerdo con las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram Miss Venezuela, Patricia Fuenmayor participó en el certamen de belleza cuando solamente tenía 23 años.

@famososunivision

Aww! Recordamos el momento en que la presentadora de Despierta América, Patricia Fuenmayor, fue Miss Venezuela 👑 ¡Bellísima! #PatriciaFuenmayor #cáncer #fallece #MissVenezuela #modelo #periodista #NY #viral #lifestyle #famosos #celebs #celebridades #entretenimiento #series #novelas #fypシ゚viral #noticias #últimahora #Social

♬ sonido original - Famosos

La joven de ese entonces lucía una cabellera larga y oscura. En una de sus presentaciones, Patricia apareció con un vestido blanco con una falda amplia y voluminosa, que incorpora un bustier en la zona superior.

“Patricia Fuenmayor fue más que una reina: fue luz, dulzura, talento y elegancia”, escribieron en las primeras líneas de la publicación del 10 de junio.

“Hoy la recordamos y honramos con el mismo cariño con el que la aplaudimos durante su participación en la edición de 1997 del #MissVenezuela. Vuela alto, Patricia”, agregaron al pie del video donde también se le puede ver a Patricia Fuenmayor enfundada en un traje de baño con estampado animal print y un vestido largo sin mangas liso, en color blanco.

Así se veía a sus 23 años.
Así se veía a sus 23 años.
Imagen Miss Venezuela / Instagram


Aunque la fallecida corresponsal de Univision no obtuvo el primer lugar en Miss Venezuela, en 1998 se coronó como Reina Sudamericana.

Posteriormente, su carisma y talento la llevaron a trabajar en Venevisión, como ‘Chica del Tiempo’ en el Noticiero y animadora en ‘Buscando una estrella’ de Súper Sábado Sensacional. Sin embargo, a raíz del secuestro de su esposo, el cirujano plástico Jorge Safar Pérez, Patricia Fuenmayor se trasladó a Nueva York donde comenzó su carrera como periodista en Univision.

Relacionados:
Patricia FuenmayorFamososMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD