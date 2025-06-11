Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela en su juventud: así lucía la fallecida presentadora

Video Ellos son los hijos de Patricia Fuenmayor que se quedaron huérfanos de madre tras su muerte

Antes de morir a consecuencia de una dura batalla contra el cáncer, Patricia Fuenmayor participó en Miss Venezuela.

En 1997, la periodista y presentadora de Despierta América saltó a la fama al convertirse en finalista en Miss Venezuela, certamen de belleza que recordó su participación como representante del estado Zulia, tras confirmarse su muerte el pasado 9 de junio.

Así lucía Patricia Fuenmayor en Miss Venezuela

De acuerdo con las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram Miss Venezuela, Patricia Fuenmayor participó en el certamen de belleza cuando solamente tenía 23 años.

La joven de ese entonces lucía una cabellera larga y oscura. En una de sus presentaciones, Patricia apareció con un vestido blanco con una falda amplia y voluminosa, que incorpora un bustier en la zona superior.

“Patricia Fuenmayor fue más que una reina: fue luz, dulzura, talento y elegancia”, escribieron en las primeras líneas de la publicación del 10 de junio.

“Hoy la recordamos y honramos con el mismo cariño con el que la aplaudimos durante su participación en la edición de 1997 del #MissVenezuela. Vuela alto, Patricia”, agregaron al pie del video donde también se le puede ver a Patricia Fuenmayor enfundada en un traje de baño con estampado animal print y un vestido largo sin mangas liso, en color blanco.

Así se veía a sus 23 años. Imagen Miss Venezuela / Instagram



Aunque la fallecida corresponsal de Univision no obtuvo el primer lugar en Miss Venezuela, en 1998 se coronó como Reina Sudamericana.