Muere Nancy González, la actriz venezolana que vivió en un auto con su hijo y sus perros

La actriz venezolana Nancy González falleció a los 72 años, reportó el periodista Luis Olavarrieta el 14 de febrero en su cuenta de X.

"Me toca informar sobre el fallecimiento de la actriz venezolana, Nancy González. Pido una oración por ella. Paz a su alma", se lee en la publicación.

Aunque se desconoce la causa de muerte de la intérprete, medios de Venezuela como Meridiano reportaron que tuvo "complicaciones de salud".

Sin embargo, tras su retiro del mundo del espectáculo, enfrentó una vida llena de dificultades marcada por la pobreza, la soledad y la enfermedad.

Nancy González vivió en un auto con su hijo y perros

Durante cuatro años vivió en su carro junto a su hijo y sus dos perros, sin tener un techo ni un ingreso fijo. Estacionaba su automóvil cerca de módulos policiales para evitar ser asaltada, pues en varias ocasiones dijo haber sido víctima de la delincuencia de Caracas.

"Paso mucho tiempo sentada, por supuesto. Y tenemos los problemas que puede tener cualquiera en su casa, ahorita tengo goteras en mi techo con esta temporada de lluvia, se me mete el agua por las gomas de los vidrios. Para bañarme voy a la casa de un amigo que es actor", explicó en 2012 a RCN sobre cómo llevaban a cabo su vida cotidiana dentro del automóvil.

" Duermo sentadita y cada uno tiene su 'dependencia': en el asiento del piloto está mi hijo, en el copiloto estoy yo, en el asiento de atrás mi perro grande de 40 kilos y en la 'buhardilla' mi perrita más pequeña. También tengo un manual para hacer pipí sin tener que bajarme del carro".

En la entrevista dijo que no se consideraba una persona indigente y también compartió los problemas de espalda que le habría generado el no dormir en una cama.

Cuando se dio a conocer la situación de la actriz generó un gran impacto social que llevó a que el gobierno interviniera. Gracias a instancias gubernamentales y a la Fundación Casa del Artista Nancy obtuvo una vivienda en el Fuerte Tiuna, un complejo militar de Caracas.

La trayectoria de Nancy González

La actriz fue una figura destacada en el mundo de las telenovelas. A lo largo de su carrera, participó en varias producciones y dejó huella en la televisión.

Su nombre de pila es Nancy de Fátima González y comenzó como modelo en su adolescencia. Sin embargo, su verdadera fama llegó cuando debutó en la televisión en la telenovela 'Sacrificio de mujer' en Radio Caracas Televisión. A lo largo de su carrera, interpretó una veintena de personajes, muchos de ellos en roles de villana.

Aunque participó en muchas producciones televisivas, sus melodramas más recordados son: 'Morena Clara', 'La mujer prohibida' y 'Sacrificio de mujer', entre otras.

También incursionó en el cine en películas como 'Mestizo', 'Colt Comando' y 'Noche de machos'.