Muere Renata Flores: la actriz mexicana vivió duros momentos hacia el final de su vida

Renata Flores murió a los 74 años este 9 de febrero a causa de cáncer, reportaron medios de comunicación mexicanos como 'Las noticias de Forotv' y el programa Hoy.

La actriz, quien es recordada por las villanas que interpretó con toques de humor en telenovelas como 'Rosa Salvaje' y 'Carrusel de las Américas', tuvo dificultades económicas que la obligaron a vivir durante tres años en un automóvil en la Ciudad de México, pero al darse a conocer la noticia fue rescatada por La Casa de Actor.

Renata Flores vivió en situación de calle

Se sabe poco de la vida personal de la actriz, sin embargo, en 2020 se hizo público que vivía en un automóvil rojo estacionado en un parque de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México, junto a sus dos perros.

La noticia se dio a conocer en redes sociales, luego de que vecinos de la zona notaran que Renata, quien tuvo su auge en las décadas de 1980, 1990 y 2000, había desaparecido del lugar.

Lugareños fueron entrevistados por distintos medios de comunicación, quienes señalaron que parecía que "estaba mal de la columna" y se veía "delgadona", así como también que vivió en esa situación durante tres años y negaba que era actriz cuando la gente la reconocía.

Posteriormente, el actor David Rencoret, actor y amigo de la actriz, confirmó que estuvo viviendo casi tres años en su automóvil en compañía de sus dos mascotas.

El rescate de Renata Flores

Fue en diciembre de 2020 cuando la intérprete de Leopoldina de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, fue rescatada y admitida en La Casa del Actor, una institución que da asilo a histriones retirados.

El 7 de diciembre de ese año, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó, a través de las redes sociales, que ya tenía en resguardo a la actriz con un audio donde la misma Renata aseguraba que estaba bien.

"Hola, qué tal, soy Renata Flores. Estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. Por favor acallen la mala información que circula de mi persona, besos y abrazos".

Fue en esta residencia donde la actriz pasó sus últimos tres años de vida.

Renata Flores, Guillermo Capetillo y Laura Zapata en 'Rosa Salvaje'. Imagen Televisa

¿Por qué Renata Flores tuvo que vivir en la calle?

Aunque se desconoce la razón que obligó a la actriz a vivir en situación de calle, en 2020 su amiga Laura Zapata, con quien compartió créditos en 'Rosa Salvaje', contó que ella sabía que atravesaba por momentos difíciles, pero nunca se enteró que vivía en un automóvil.

"Me dijo: 'Oye, ¿y a qué debo tu llamada?, no sabes qué feliz me haces', y le dije: '¿Cómo, que no te has enterado de todo lo que están diciendo los medios?'. '¿De qué?', me dijo por teléfono. 'Pues de que tú estás viviendo en la calle y que vives en el coche con tus perritos'", le explicó Zapata, contó en entrevista con 'De primera mano' el 10 de diciembre de 2020.

"Ella y yo habíamos platicado hace tres años de un problema que tuvo, que obviamente no me corresponde abrir públicamente. Ella me tuvo la confianza hace tres años y bueno, pues estuvimos en contacto... Parece que esto que ha estado pasando últimamente, es algo provocado por ella en respuesta a este problema que hace tres años tuvo", agregó Laura sin revelar detalles.

De acuerdo con el relato de la hermana de Thalía, Renata negó que su situación fuera crítica y que viviera en un automóvil.

"Yo le dije: 'Renata, ¿cómo estás? Dime la verdad, ¿en qué te ayudo?', y me dijo: 'Estoy muy bien'. Le dije: '¿En dónde estás?', y me dijo: 'Estoy en casa'. Bueno ella tiene casa y está en su casa", afirmó la actriz en la entrevista.

Flores fue admitida en La Casa del Actor donde pasó sus últimos años de vida.

Renata Flores inició su carrera en el mundo del entretenimiento como cantante de rock and roll en 1964, faceta que combinó con la actuación al participar en varias obras de teatro experimental.