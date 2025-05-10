Muere vocalista de Los Caminantes, se habría ahogado en una playa de Guatemala

Video Mamá de ‘La Divaza’ celebró su cumpleaños hospitalizada solo días antes de morir

Mario Sotelo, vocalista de la agrupación mexicana Los Caminantes, murió inesperadamente a los 65 años, confirmó la agrupación a través de sus redes sociales oficiales las primeras horas del 10 de mayo.

"Nos entristece el inesperado fallecimiento de Mario Sotelo. Mario fue un talentoso músico que formó parte de la familia, Los Caminantes durante muchos años. Nuestro más sentido pésame a su familia. Que descanse en paz", se lee en Instagram.

PUBLICIDAD

¿De qué murió el vocalista de Los Caminantes?

Según fuentes extraoficiales reportadas por diversos medios de comunicación como Infobae, El Debate, entre otros, Sotelo habría perdido la vida ahogado en la playa El Semillero, ubicada en Escuintla, Guatemala.

De acuerdo con la información, el músico se encontraba disfrutando de un momento de descanso cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, aunque todo apuntaría a que se trató de un trágico incidente.

Muere Mario Sotelo, vocalista de Los Caminantes. Imagen Los Caminantes/Instagram

Su última presentación fue en Guatemala

Un día antes de la tragedia, Los Caminantes amenizaron la fiesta de cumpleaños del alcalde de Tiquisate, Guatemala, Héctor Cifuentes, quien era amigo del fallecido cantante.

El político compartió un video con imágenes donde posa con la agrupación, sin imaginar que la felicidad se vería opacada un día después.

" Hoy me duele el alma al despedir a mi amigo Mario Sotelo, vocalista de Los Caminantes. A su familia quiero decirle que estoy con ustedes en este inmenso dolor, y que siempre estaré agradecido por su amistad, por los momentos inolvidables que compartimos y por el regalo de su música", escribió el alcalde la noche del 9 de mayo tras darse a conocer la muerte de Mario Sotelo.

De acuerdo con el portal Soy 502, el cantante y el político "eran grandes amigos desde hace varios años".

Según el reporte, Los Caminantes se presentarían en Guatemala este sábado 10 de mayo.

PUBLICIDAD

¿Quién era Mario Sotelo?

Mario Sotelo era conocido por su potente voz y carisma sobre el escenario. Su paso por Los Caminantes dejó huella en sus fanáticos tanto en México como en Estados Unidos, donde la agrupación también goza de gran popularidad.

Los Caminantes, fundados en 1982, tienen grandes éxitos como "He Sabido", "Ven y Abrázame" y "Paloma Negra", solo por mencionar algunos.