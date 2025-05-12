Revelan posible causa de muerte del vocalista de Los Caminantes: “error” le habría costado la vida

Video Mamá de ‘La Divaza’ celebró su cumpleaños hospitalizada solo días antes de morir

La causa de la muerte de Mario Sotelo, exvocalista de la agrupación mexicana Los Caminantes, ha sido confirmada por las autoridades de Guatemala, de acuerdo con el portal Soy 502.

Fue este 9 de mayo cuando el grupo informó del deceso por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram: “Nuestro más sentido pésame a su familia. Que descanse en paz”.

Reportes de medios como Infobae y El Debate señalaron que el cantante habría fallecido ahogado en la playa El Semillero, en la ciudad guatemalteca de Escuintla.

¿Cómo murió el integrante de Los Caminantes?

Este domingo 11 de mayo, a días de lo ocurrido, Soy 502 dio a conocer que el Ministerio Público les reveló que “de forma preliminar se estableció que” Mario Sotelo “murió a causa de asfixia por sumersión” en la playa antes mencionada.

Añadió que “remitieron el cuerpo de la víctima al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer” el motivo exacto de su deceso.

Además, informaron que “aparentemente el día de los hechos, tras consumir bebidas alcohólicas, Mario decidió acudir a la playa donde posteriormente fue localizado sin vida”.

La dependencia igualmente indicó la acción, que la página web calificó como “error”, que el artista presuntamente tuvo y le costó su vida.

“Un allegado del cantante dijo a autoridades que este [Sotelo] decidió meterse a nadar, pero por el estado en el que estaba, se habría ahogado al no poder salir”, detalló.

Un día antes de la tragedia, Mario Sotelo y Los Chulos Chulos, la otra agrupación a la que él pertenecía, amenizaron la fiesta de cumpleaños de Héctor Cifuentes, alcalde de Tiquisate, Guatemala.

Mario Sotelo presumió su llegada a Guatemala

La mañana del 7 de mayo, en la página de Facebook de Los Chulos Chulos se publicó un video narrado por Mario Sotelo, quien mostró su arribo al país estando aún en el aeropuerto.

“Bendito Dios que ya llegamos con bien, ahorita con rumbo a Tiquisate, así que, saludos gente, muy buenos días”, contó a la cámara.

