Muere mamá de Édgar Vivar: el actor de ‘El Chavo del 8’ la despide con emotivo mensaje

Édgar Vivar, conocido internacionalmente por su interpretación de ‘El señor Barriga’ en el icónico programa ‘El Chavo del 8’, atraviesa el luto debido a la muerte de su mamá, la señora Elia Villanueva Falcón.

Fue el propio actor quien dio a conocer la lamentable notica la tarde de este jueves 30 de enero mediante un mensaje en X (antes Twitter).

Édgar Vivar despide emotivamente a su mamá

En su ‘post’, Édgar Vivar compartió una fotografía antaña en la que se le puede ver siendo abrazado por su madre.

A manera de despedida, él le escribió: “Mamita linda, te mudaste a mi corazón. El Creador te recibe con los brazos abiertos”.

Édgar Vivar le dedicó emotivas palabras a su mamá tras su muerte. Imagen Édgar Vivar/X

En medio de este difícil momento, el comediante recibió el apoyo de fanáticos y colegas, quienes le expresaron sus condolencias.

Una de ellos fue la actriz Chantal Andere, que le externó en la sección de comentarios: “¡Te abrazo con mucho cariño!”.

Hasta el momento, el intérprete no ha dado a conocer más detalles del deceso de su mamá.

Mamá de Édgar tenía “cierto grado de Alzheimer”

En agosto de 2024, durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube, Édgar Vivar habló de su mamá.

“Tiene 97 años. Sí, es un privilegio [tenerla aún], está razonablemente bien a pesar de que tiene cierto grado de Alzheimer, pero hay días que está muy bien”, contó.

“La memoria anterógrada la tiene [mal], pero la retrógrada funciona. O sea, no se acuerda de lo que comió ayer, pero [sí] de todo [lo demás], de la familia”, añadió.

El artista puntualizó que, pese a esa condición, doña Elia Villanueva Falcón sí lo reconocía: “Sabe muy bien [quién soy]”.