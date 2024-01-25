Muere la madre del director mexicano Alejandro González Iñárritu

Video Tania Alessi, Ariana Viera y otras reinas de belleza que perdieron la vida trágicamente

El director mexicano de cine, Alejandro González Iñarritu, está de luto por la muerte de su madre, doña Luz María Iñarritu de González, la cual se dio a conocer la tarde de este 25 de enero.

La causa del fallecimiento no se ha dado a conocer, sin embargo, de acuerdo con información de Infobae, la mamá del multipremiado cineasta padecía demencia senil desde hace años.

Según información de TVNotas, doña Luz María vivía en una casa de retiro en la Ciudad de México desde hace años.

Héctor González Iñárritu, hermano de Alejandro y quien se desempeña como presidente operativo del Club América, recibió las condolencias del equipo de fútbol a través de las redes sociales.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Luz María Iñárritu de González, madre de Héctor González Iñárritu, presidente operativo del Club América.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias.



Q.E.P.D.

Luz María Iñárritu siempre se mantuvo alejada de los reflectores, pero se sabe que impulsó las carreras de sus hijos.

Se casó con el banquero Héctor González Palma, con quien procreó siete hijos, siendo Alejandro el menor de ellos.