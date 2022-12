Hallan muerto al salsero Lalo Rodríguez en los predios de unas canchas deportivas de Puerto Rico

Ubaldo Rodríguez Santos, su nombre real, nació el 16 de mayo de 1958 y comenzó su carrera artística a los 12 años al ser parte de la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años grabó el disco 'The Sun of the Latin Music' con la banda de Eddie Palmieri, álbum que se convirtió en el primero del género salsa en recibir un GRAMMY.