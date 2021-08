El salsero Lalo Rodríguez fue detenido por vagar en presunto estado de ebriedad en Puerto Rico

"No quiero aprovecharme del momento ni las desavenencias de mis hermano… No es mi estilo, pero hoy me tomo este atrevimiento de hacer saber que cuando se me aprieta el alma, cuando me veo en un espejo, es inevitable meditar y que unas lágrimas se adueñen de mi rostro. Por consiguiente, me tomo la osadía de pedirles comprensión, empatía, conmiseración con mi amado hermano Lalo", dijo el cantante que este mes de agosto regresó a los escenarios tras dos años en pausa por la pandemia.