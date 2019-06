Muere la diseñadora de modas Gloria Vanderbilt: la madre de Anderson Cooper tenía 95 años

A comienzos de este mes, Gloria Vanderbilt fue diagnosticada con un cáncer de estómago "muy avanzado", dijo su hijo este lunes. "Cuando el médico le dijo que tenía cáncer, ella se quedó en silencio por un momento. Entonces, soltó: 'Bueno, es como esa vieja canción Show Me the Way to Get Out of this World, porque ahí es que está todo'", recordó el periodista.