Muere la actriz Maleni Morales, esposa de Otto Sirgo

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy . Nuestras condolencias a nuestro C. Otto Sirgo, familiares y amigos. Descanse en paz", informaron en redes sociales.

Aunque se desconocen las causas del deceso, la actriz padeció cáncer de pulmón, enfermedad que recientemente superó: "Ella no tenía ningún síntoma ni nada, fue a través de un estudio de rutina que se descubrió que lo tenía, porque le empezó a faltar el aire y no por el cáncer del pulmón, sino porque el tumor estaba presionando una parte de la vena cava y eso no permitía una buena oxigenación de la sangre", explicó Otto Sirgo a 'De primera mano' en septiembre pasado.