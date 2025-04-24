Muere ‘influencer’ a los 21 años: le habían dado pronóstico de vida "de solo unos días”

Video “No me siento bien”: las últimas palabras de la ‘influencer’ que deseaba ser mamá y murió tras dar a luz

La influencer Dominique McShain murió a los 21 años tras una dura lucha contra un avanzado cáncer colorrectal.

La noticia de su fallecimiento fue reportada el 23 de abril por la revista People, donde se informó que su cáncer había hecho metástasis en su hígado.

Aunque en un principio los médicos le dieron un pronóstico de vida “de uno a cinco años más”, su tiempo se acortó luego de que fuera informada de que su hígado estaba desarrollando “ictericia” (coloración amarillenta de la piel y las mucosas, causada por el exceso de bilirrubina en el cuerpo).

Desde su diagnostico de cáncer de colon, Dominique McShain había documentado los avances de su enfermedad en Instagram, donde el pasado 6 de abril informó que esa sería su última actualización, ya que su pronóstico de vida había disminuido.

“Quiero ser directa con todos ustedes: esta será mi última actualización sobre mi viaje de cáncer hasta que haya fallecido. Hace unos 5 días me han dado un pronóstico de sólo unos días a unas semanas de vida. Mi hígado está fallando rápidamente hasta el punto de tener ictericia y el cáncer está avanzando rápidamente”, informó.

Dominique McShain



Aquella ocasión, la joven de 21 años compartió que ya no podría seguir recibimiento su tratamiento de quimioterapia debido al rápido avance de su enfermedad. Además, señaló que ya se encontraba en cuidados paliativos.

“He pasado a cuidados al final de la vida, enfocándome en el alivio del dolor y el manejo de los efectos secundarios, con mucho tiempo pasado en el hospital como en instalaciones de hospicio. Si estas publicaciones de actualización torpes te han mostrado algo, es que no puedo hablar sobre mi viaje de cáncer sin ponerme sentimental y derramar al menos algunas de las emociones colocadas en mi corazón, así que aquí voy…”, escribió.

“Mi vida puede ser corta pero sinceramente creo que he exprimido cada pedacito de ella. Gané la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que donarían un hígado para mí al 10000 por ciento o harían cualquier cosa que pudieran (y probablemente discutirían sobre quién lo haría) y el esposo más dulce, Sean (Suson), quien ha sido mi roca en todo — antes y después de mi diagnóstico”.

Así se despidió Dominique McShain de las redes tras ser informada que le quedaban "solo unos días" de vida.



En esta misma publicación, McShain explicó que, a sus 21 años, había logrado cumplir varios de sus sueños, entre ellos casarse. Sin embargo, también reflexionó sobre aquellos deseos que se habían quedado en su corazón.

“Cuando me diagnosticaron cáncer terminal y supe que nunca podría tener hijos, algo tan normal, sentí que me lo arrebataban. Me arrebataron el privilegio de envejecer como tantas otras experiencias de la vida. Pero algo que sí podía hacer, y que era normal en la vida, era comprometerme y casarme”, expresó.

“Aunque dolerá dejarlos a todos atrás, por favor sepan que finalmente estaré lejos del dolor y estaré en paz. Por favor nunca olviden que siempre los amaré mucho y estaré eternamente agradecida por el papel que cada uno de ustedes jugó en mi vida”, sentenció.