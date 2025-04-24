Influencer

Muere ‘influencer’ a los 21 años: le habían dado pronóstico de vida "de solo unos días”

La noticia del fallecimiento de Dominique McShain fue confirmada por la revista People. La joven había sido diagnosticada con un agresivo cáncer que se diseminó en su cuerpo muy rápido.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “No me siento bien”: las últimas palabras de la ‘influencer’ que deseaba ser mamá y murió tras dar a luz

La influencer Dominique McShain murió a los 21 años tras una dura lucha contra un avanzado cáncer colorrectal.

La noticia de su fallecimiento fue reportada el 23 de abril por la revista People, donde se informó que su cáncer había hecho metástasis en su hígado.

PUBLICIDAD

Aunque en un principio los médicos le dieron un pronóstico de vida “de uno a cinco años más”, su tiempo se acortó luego de que fuera informada de que su hígado estaba desarrollando “ictericia” (coloración amarillenta de la piel y las mucosas, causada por el exceso de bilirrubina en el cuerpo).

Desde su diagnostico de cáncer de colon, Dominique McShain había documentado los avances de su enfermedad en Instagram, donde el pasado 6 de abril informó que esa sería su última actualización, ya que su pronóstico de vida había disminuido.

Más sobre Influencer

Ofrecen esta recompensa para encontrar al ‘influencer’ que presuntamente secuestró a doña Lety 
1:05

Ofrecen esta recompensa para encontrar al ‘influencer’ que presuntamente secuestró a doña Lety 

Univision Famosos
Ofrecen recompensa por supuesto agresor de Doña Lety: de esto lo acusan
1 mins

Ofrecen recompensa por supuesto agresor de Doña Lety: de esto lo acusan

Univision Famosos
Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo
1:00

Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo

Univision Famosos
Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella
1:02

Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo
2 mins

Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo

Univision Famosos
Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde
0:55

Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde

Univision Famosos
¿Adela Noriega tiene una hija 'influencer'? Se parece mucho a la actriz y esto se sabe
1:00

¿Adela Noriega tiene una hija 'influencer'? Se parece mucho a la actriz y esto se sabe

Univision Famosos
Las imágenes del ‘influencer’ ‘Wero Bisnero’ a su llegada al penal: nuevos detalles del caso
0:51

Las imágenes del ‘influencer’ ‘Wero Bisnero’ a su llegada al penal: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
¿Amiga de Valeria Márquez se quedó con el salón de belleza de la ‘influencer’?: ella responde
2 mins

¿Amiga de Valeria Márquez se quedó con el salón de belleza de la ‘influencer’?: ella responde

Univision Famosos

“Quiero ser directa con todos ustedes: esta será mi última actualización sobre mi viaje de cáncer hasta que haya fallecido. Hace unos 5 días me han dado un pronóstico de sólo unos días a unas semanas de vida. Mi hígado está fallando rápidamente hasta el punto de tener ictericia y el cáncer está avanzando rápidamente”, informó.

Dominique McShain
Dominique McShain
Imagen Dominique McShain / Instagram


Aquella ocasión, la joven de 21 años compartió que ya no podría seguir recibimiento su tratamiento de quimioterapia debido al rápido avance de su enfermedad. Además, señaló que ya se encontraba en cuidados paliativos.

“He pasado a cuidados al final de la vida, enfocándome en el alivio del dolor y el manejo de los efectos secundarios, con mucho tiempo pasado en el hospital como en instalaciones de hospicio. Si estas publicaciones de actualización torpes te han mostrado algo, es que no puedo hablar sobre mi viaje de cáncer sin ponerme sentimental y derramar al menos algunas de las emociones colocadas en mi corazón, así que aquí voy…”, escribió.

PUBLICIDAD

“Mi vida puede ser corta pero sinceramente creo que he exprimido cada pedacito de ella. Gané la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que donarían un hígado para mí al 10000 por ciento o harían cualquier cosa que pudieran (y probablemente discutirían sobre quién lo haría) y el esposo más dulce, Sean (Suson), quien ha sido mi roca en todo — antes y después de mi diagnóstico”.

Así se despidió Dominique McShain de las redes tras ser informada que le quedaban "solo unos días" de vida.
Así se despidió Dominique McShain de las redes tras ser informada que le quedaban "solo unos días" de vida.
Imagen Dominique McShain / Instagram


En esta misma publicación, McShain explicó que, a sus 21 años, había logrado cumplir varios de sus sueños, entre ellos casarse. Sin embargo, también reflexionó sobre aquellos deseos que se habían quedado en su corazón.

“Cuando me diagnosticaron cáncer terminal y supe que nunca podría tener hijos, algo tan normal, sentí que me lo arrebataban. Me arrebataron el privilegio de envejecer como tantas otras experiencias de la vida. Pero algo que sí podía hacer, y que era normal en la vida, era comprometerme y casarme”, expresó.

“Aunque dolerá dejarlos a todos atrás, por favor sepan que finalmente estaré lejos del dolor y estaré en paz. Por favor nunca olviden que siempre los amaré mucho y estaré eternamente agradecida por el papel que cada uno de ustedes jugó en mi vida”, sentenció.

Dominique McShain, residente de Nueva Zelanda, fue diagnosticada con cáncer colorrectal terminal en abril de 2024.

Relacionados:
InfluencerMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX