Muere Miguel Palmer, actor de 'Marimar', víctima de un infarto

La hija mayor del actor también agradeció las muestras de cariño del público durante los meses que estuvo en el hospital: " Yo no sabía qué dolor tan fuerte era perder a un padre, pero ahora va a hacer su teatro clásico en el cielo con todos nuestros compañeros que también se nos han adelantado. Gracias a Dios que me permitió estar estos siete meses con él, cuidándolo, apapachándolo y queriéndolo, ese tiempo no lo cambio por nada, ha sido una bendición para mí", indicó.