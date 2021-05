La pareja de Miguel Palmer se defiende de la hija del actor y asegura que él "ya se quería morir"

Reprochó a Edith Kleiman que no le informara sobre el deterioro de salud de su papá cuando la enfrentó en el hospital: "'Si estabas viendo cómo estaba mi papá por qué no me llamaste, eso sí es algo que no comprendo'. Su respuesta fue: 'Pues es que no tengo tu teléfono'. Entonces le dije: 'Todo mundo lo tiene en el medio y si no hablas a la ANDA y te lo pueden dar y si no vas y me buscas, si no con compañeros conocidos en común'. Se me hizo una respuesta un poquito fuera de lugar", señaló al show mexicano.