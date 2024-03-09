Muere la actriz Mayte Carol, estrella del cine mexicano

Mayte Carol murió a los 82 años la mañana de este 9 de marzo, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) en redes sociales.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Mayte Carol. Actriz de cine y televisión recordada por su participación en películas como 'Cuenta saldada' y el 'Patrullero 777'. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", se lee en el mensaje.

Su hija, la también actriz Valeria Palmer, pidió en su perfil de Facebook oraciones por la salud de su madre horas antes de su fallecimiento, sin revelar los detalles de su padecimiento: "Por favor oraciones fuertes para mi mamá. Necesitamos un milagro de amor".

Mayte Carol y su hija Valeria Palmer

Días antes, el 6 de marzo, hizo una plegaria a la Virgen de Guadalupe en redes por la salud de su madre.

"Te pido con todas mis fuerzas Madre Mía por este milagro que necesito para tener a mi lado aún que sea un poco más tiempo a mi mamita. Me siento tan pequeña, tan vulnerable Madre Mía, te pido que escuches mi súplica y me la prestes un poquito más, todavía la necesito mucho y ella a mí, aún tenemos muchos planes", se lee en Instagram.

Valeria Palmer pidió oraciones por la salud de su madre, Mayte Carol.

¿Quién era Mayte Carol?

María Teresa Corral García nació el 13 de octubre de 1941 en la Ciudad de México.

Su carrera como actriz la forjó mayormente en el cine al participar en icónicas películas junto a grandes ídolos de México como Mario Moreno 'Cantinflas', Santo El Enmascarado de Plata, Gaspar Henaine 'Capulina', Germán Robles, Eric del Castillo, Fernando Almada, entre otros.

Algunos de los filmes en que participó son: 'Patrullero 777', 'Los dos cuatreros', 'Frente al destino', 'Santo contra el estrangulador' y 'Cuenta saldada', solo por mencionar algunas.

También dejó un legado en el teatro, como la obra 'Abrázame muy fuerte' en 2018.

Uno de sus últimos proyectos fue la película 'La boda de mi mejor amigo', la cual se estrenó en 2019, así como su participación en el unitario La Rosa de Guadalupe.

Mayte Carol se casó con Miguel Palmer, con quien procreó a su hija Valeria. El actor murió en 2021 a los 78 años.