Muertes de famosos Muere actor de El Maleficio tras dejar sesiones de diálisis: revelan causa de su fallecimiento El actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, quien participó en telenovelas como El Maleficio o Papá a Toda Madre, perdió la vida tras complicaciones de salud.

Video Muere querido actor de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: tenía una enfermedad pulmonar

Luis Alberto Riolobos Sobisch, actor que participó en diversas telenovelas y programas, ha muerto. Tenía 64 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y amigos por medio de redes sociales, donde manifestaron su dolor ante la pérdida.

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¿De qué murió Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Peco, como lo llamaban cariñosamente, perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad renal que se agravó en las últimas semanas, de acuerdo con información difundida por su círculo cercano, explica Infobae.

Su condición lo mantuvo hospitalizado durante meses, período en el que incluso se solicitó apoyo económico para cubrir gastos médicos.

El cuadro clínico del actor se complicó tras sufrir una trombosis que puso en riesgo sus extremidades; aunque en un primer momento logró evitar una amputación, su estado general se debilitó, reporta el medio.

Posteriormente, presentó una recaída que obligó a su intubación, lo que marcó un punto crítico en su evolución hasta su fallecimiento.

Durante los últimos días de abril, a través de sus plataformas digitales se informó que Riolobos había dejado las sesiones de diálisis para enfocarse completamente en cuidados paliativos.

En ese momento, se pidieron donaciones para cubrir gastos de enfermería, manejo del dolor y equipo médico necesario para su atención en casa.

El actor Luis Alberto Riolobos Sobisch murió a los 64 años. Imagen Luis Alberto Riolobos Sobisch/Instagram y GoFundMe

El último adiós a Luis Alberto Riolobos Sobisch

En su cuenta de Facebook, se publicó una esquela en la que se detalló que se realizarían los servicios funerarios para Luis Alberto Riolobos Sobisch.

La ceremonia luctuosa se llevó a cabo el lunes 27 de abril en la Funeraria Castell. Se requirió que los asistentes vistieran de blanco pues ese era el deseo del artista.

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¿Quién era Luis Alberto Riolobos Sobisch?

Luis Alberto Riolobos Sobisch fue uno de los actores conocidos por sus colaboraciones en proyectos de Televisa, HBO, Warner Pictures, Teleset y Sony Pictures.