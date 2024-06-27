Muere Bill Cobbs, actor de 'Bodyguard' y 'The Sopranos', a los 90 años

Video El actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo: así fue el aterrador momento

Bill Cobbs, actor de carácter de Hollywood, murió a los 90 años el pasado 25 de junio.

El intérprete de Hollywood falleció en Inland Empire, California, rodeado de familiares y amigos, dijo su publicista Chuck I. Jones. Su muerte probablemente se debió a causas naturales, dijo Jones.

Nativo de Cleveland, Cobbs actuó en exitosas películas como 'The Hudsucker Proxy' ('El gran salto'), 'The Bodyguard' ('El guardaespaldas') y 'Night at the Museum' ('Noche en el museo'). Hizo su primera aparición en la pantalla grande en un papel fugaz en 'The Taking of Pelham One, Two Three' ('Pelham 1, 2, 3') de 1974.

En su carrera acumuló cerca de 200 créditos en cine y televisión, la mayor parte después de que cumpliera 50 años, cuando los cineastas y productores televisivos recurrían a él una y otra vez para lograr papeles pequeños pero fundamentales.

Cobbs también apareció en programas de televisión como 'The Sopranos', 'The West Wing', 'Sesame Street' y 'Good Times'. Fue el mánager de Whitney Houston en 'The Bodyguard' (1992), el místico relojero de 'The Hudsucker Proxy' (1994) de los hermanos Coen y el médico de 'Sunshine State' ('La tierra prometida') de John Sayles en 2002. Interpretó al entrenador en 'Air Bud' (1997), al guardia de seguridad en 'Night at the Museum' (2006) y al padre en 'The Gregory Hines Show'.

¿Quién era Bill Cobbs?

Wilbert Francisco Cobbs, nacido el 16 de junio de 1934, rindió ocho años de servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos después de graduarse de la escuela secundaria en Cleveland. En los años posteriores a su servicio, Cobbs vendió autos. Un día, un cliente le preguntó si quería actuar en una obra de teatro. Cobbs apareció por primera vez en el escenario en 1969. Comenzó a actuar en el teatro de Cleveland y más tarde se mudó a Nueva York, donde se unió a la Negro Ensemble Company, actuando junto a Ossie Davis y Ruby Dee.

Cobbs dijo más tarde que la actuación resonó en él como una forma de expresar la condición humana, en particular durante el Movimiento por los Derechos Civiles a finales de la década de 1960.